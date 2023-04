7 violentes bagarres marquantes de l’émission de Jerry Springer

Partager







Même si on associe surtout le très controversé (et très problématique) talk-show du regretté Jerry Springer aux années 90, l’émission a été diffusée jusqu’en 2018.

Au cours de ses 27 ans en ondes, on a eu droit à d'innombrables histoires d'infidélité, de trahison et de doubles vies, toutes les plus trash les unes que les autres.

Jeudi, avec l’annonce du décès de l’animateur de 79 ans, on a donc creusé Youtube pour vous ressortir certains moments qui ont marqué la carrière tumultueuse de Jerry.