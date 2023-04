Aubaine: des vols vers le Brésil à seulement 523$

Partager







Flytrippers a déniché des billets d’avion à 523$ entre Montréal et Rio de Janeiro au Brésil. C'est une vraie rareté!

Pays convoité, le Brésil a beaucoup à offrir aux voyageurs, des plages paradisiaques à la culture vibrante, en passant par une nature spectaculaire et une hospitalité incomparable.

Les billets aller-retour vers le Brésil coûtent normalement 1000$ et plus.



Les départs compris dans cette aubaine sont en mai et en juin, mais vous trouverez aussi quelques dates en septembre, octobre et mars 2024.

Bien que les vols comprennent de courtes escales, il est assez commun d’avoir de longues escales lorsqu’on s’envole vers l’Amérique du Sud.

À qui la chance de profiter des magnifiques plages, de la plus grande forêt tropicale du monde, de l’Amazonie, et de l’hospitalité des Brésiliens et Brésiliennes?

Ne tardez pas trop!

