Bijoux, poulet entier: voici les objets les plus inusités oubliés dans des Uber par les Québécois

Êtes-vous celui ou celle qui a oublié une photo de Tupac dans la voiture d'un chauffeur Uber? Ou peut-être y avez-vous laissé un poulet entier? La branche québécoise de la multinationale américaine vient de publier son tout premier «indice des objets perdus et retrouvés» et vous pourriez rester surpris des trouvailles.

Au sommet de la liste des objets les plus inusités retrouvés sur les sièges arrière des habitacles d’Uber au Québec dans la dernière année trône un tabouret blanc, indique Uber par voie de communiqué.

Se suivent dans le palmarès une photo du défunt rappeur Tupac, un poulet entier, un broyeur bleu et une guitare. Rien de moins.

Parmi les dix objets les plus souvent oubliés dans la Belle Province se retrouvent des objets moins surprenants, notamment des vêtements, des sacs, des cellulaires, des écouteurs et divers bijoux.

Et c’est la ville de Gatineau, en Outaouais, qui arrive en tête de liste des villes où il y a le plus d’oublis au Québec, en termes de proportion des courses, indique Uber. Montréal se trouve à la 5e position, après Sherbrooke (2e), Trois-Rivières (3e) et Québec (4e).

D’ailleurs, l’Indice Uber québécois des objets perdus et retrouvés souligne que le jour et l’heure où il y a le plus d’oublis sont les dimanches à 18h.

Le 1er janvier est la journée de l’année où il y a le plus d’objets oubliés dans les voitures d’Uber. Disons que ça commence mal une année, surtout si c’est la dinde qui est laissée à elle-même sur le siège arrière.

Comment récupérer un objet perdu?

Uber a profité de ce communiqué pour faire remarquer que si vous oubliez un ou des objets dans une voiture, vous pouvez le signaler à l’entreprise via l’application Uber.

Il suffit d’aller sur l’onglet «vos courses» et de sélectionner la course en question. Puis cliquez sur «Trouver un objet oublié» puis «Contacter mon chauffeur à propos d’un objet oublié».

Vous devrez ensuite indiquer le numéro de téléphone auquel vous êtes joignable. Le système d’Uber vous mettra alors dans les plus brefs délais en contact avec le chauffeur et vous pourrez trouver le moment opportun pour récupérer votre dû.

