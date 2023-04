Cet étudiant de 16 ans s’est vu offrir 9 M$ en bourses par 170 universités

Partager







Un futur diplômé d’une école secondaire en Louisiane a reçu plus de 170 lettres d’acceptation de collèges et d’universités, qui lui ont offert un total de plus de 9 M$ en bourses. Il vient de battre le record Guniness.

En août 2022, Dennis Maliq Barnes ne cherchait pas à établir de records lorsqu’il a envoyé ses demandes d’admission.

L’ado de 16 ans a postulé à 200 collèges et universités et a reçu plus de 170 réponses positives. Les lettres d’acceptations continuent d’ailleurs d’arriver dans sa boîte aux lettres.

PHOTO tirée de CNN Dennis Maliq Barnes

«À mesure que je postulais à plus d’établissements, plus le nombre de réponses positives et d’offres de bourses augmentait, ce qui m’a intrigué», a affirmé l’ado à CNN. Et quand il a réalisé qu’il s’approchait du record, il «a tout donné».

Le nombre d’offres reçues par Barnes bat le précédent record du Livre Guinness des records, qui était détenu par un diplômé d’une école secondaire de l’État de New York. Il s’était vu offrir l’équivalent de 8,7 M$ en bourses d’études en 2019.

L’école de Dennis Maliq Barnes est en contact avec Guinness pour officialiser le nouveau record de son jeune prodige.

Une moyenne de 4,98

Toutes les réponses positives reçues par l’étudiant n’ont rien de surprenant, puisqu’il a une moyenne (GPA) de 4,98 sur 5, soit l’équivalent d’une moyenne générale supérieure à 90%.

Dennis Maliq Barnes parle couramment l’espagnol. Il a d’ailleurs reçu le prix Jose Luis Baños pour l’excellence en langue espagnole, décerné par la consule honoraire d’Espagne en Nouvelle-Orléans.

Toujours indécis

Le jeune ne sait toujours pas quel établissement choisir.

Pour l’instant, il compte poursuivre un double baccalauréat en informatique et en justice pénale. Il est inscrit à la Southern University of New Orleans depuis 2 ans, obtenant des crédits collégiaux tout en poursuivant son diplôme d’études secondaires.

L’étudiant compte rendre sa décision le 2 mai prochain, avant l’obtention officielle de son diplôme, deux semaines plus tard.

