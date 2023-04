Dans l’univers musical de Pierre-Luc Pomerleau

Partager







Dans son spectacle Moqueur polyglotte, l’humoriste surtout connu pour en tant que stand-up dévoile une autre corde à son arc : l’imitation.

• À lire aussi: Prêts pour le grand soir? Rencontre avec les finalistes des Francouvertes 2023

Et certaines de ses «victimes» sont issues de la confrérie des humoristes.

La musique semble aussi occuper une plus grande place dans ses performances. C’est normal quand on sait à quel point il est toujours prêt à découvrir de nouveaux artistes tous genres confondus.

Tu imites des collègues humoristes dans ton spectacle. Est-ce qu’il y en a qui ne savaient pas que tu les imitais?

Je pense qu’il y en a qui ne le savent même pas encore! (Rires) Je fais les Denis Drolet. Je suis assez convaincu qu’ils n’étaient pas à la première. Ils vont probablement l’apprendre de quelqu’un qui va leur dire un moment donné. Je pense qu’ils vont s’en sacrer pas mal.

Comment as-tu découvert que tu pouvais imiter tes confrères?

J’ai toujours eu une facilité pour imiter les gens. Même quand j’étais jeune. Au secondaire, j’imitais certains autres élèves qui avaient des voix particulières. J’imitais 2-3 de mes profs.

Ton show commence avec Thunderstruck d’AC/DC. C’était un choix longuement réfléchi?

Pas tant que ça. En fait, j’avais des craintes. Je trouvais ça très cliché comme toune. On l’a entendue 1000 fois. Mais je cherchais une manière de faire une imitation chantée. Je fais beaucoup d’humoristes, mais je fais aussi Coeur de Pirate. Je fais une de ses premières chansons, Ensemble, parce que ça fitte dans le show et c’est drôle.

Cependant je voulais pas faire l’imitateur qui fait un bloc musical. Mais je suis capable d’imiter certains chanteurs. J’ai même travaillé Émile Bilodeau. Et j’aime beaucoup Jay Scøtt. Plus jeune j’étais capable d’imiter Pierre Lapointe.

Au début dans le rodage, je rentrais sur Copilote de FouKi et Jay Scøtt, mais ça crinquait pas le monde. Je rentrais soft et ça faisant en sorte que le début était trop relax.

Qu’est-ce que tes parents écoutaient comme musique à la maison?

The Police, Styx, Supertramp, Led Zep. On avait aussi du Phil Collins. Je l’aimais beaucoup. Quand mon père a pris sa retraite je lui ai acheté des billets et on est allés voir Phil Collins au Centre Bell. C’était pour Not Dead Yet, la dernière tournée.

Mais mon fils est tombé en amour avec Thunderstruck. Ça joue dans le film Planes. Il écoute ça à répétition. C’est sa toune. On la met dans l’auto et il ne faut pas que personne parle.

Un album ou un groupe qui a marqué ton adolescence?

Le premier qui vient en tête c’est le groupe Live. J’ai beaucoup écouté l’album avec Lightning Crashes (Throwing Copper). Pearl Jam aussi mais pas autant que Live. Il y a Creed aussi que j’ai écouté pas mal. Mes amis écoutaient beaucoup Pennywise, NOFX, Lagwagon.

Aussi à l’époque il y avait The Verve avec Bittersweet Symphony. Korn, je trippais moins. C’était un peu trop heavy. J’aimais mieux Live ou Guns.

Avec quel humoriste tu t’entends le mieux musicalement?

C’est vraiment avec Philippe Laprise que j’ai écouté le plus de musique. Et j’en ai pas écouté tant que ça parce que ça fittait pas pantoute. Ah non! J’aimais pas sa musique. Mais je lui faisais écouter la mienne et il trouvait ça nul. Il arrêtait pas de rire de moi.

J’ai fait beaucoup de tournées avec François de Bellefeuille et il m’a fait découvrir John Mayer.

Sur la route tu écoutes quoi?

Ça dépend comment je feel... Mais Justin Timberlake j’aime ça. Même Ed Sheeran. De la musique de même ça va être plus mon mix détente. Là-dedans il va y avoir du Bieber, John Mayer... Et j’ai ma playlist punk. J’ai écouté du punk avec ma blonde. Elle m’a fait découvrir Billy Talent. On était allé voir le show de Hedley.

On avait acheté l’album The Black Parade de My Chemical Romance. C’était de la musique emo mais on le savait pas. On s’achète des billets pour aller voir ça au Centre Bell pis on rentre les deux, le p’tit couple dans la vingtaine, habillé en pastel... On fittait pas! On s’est fait ramasser! Quelle expérience!

J’écoute aussi Green Day. Aussi, j’ai découvert Pierre Lapointe quand il a sorti son deuxième album. C’est l’artiste québécois que j’ai le plus écouté.

Ton premier walk-in quand tu jouais dans les bars?

J’aimais bien Are You Gonna Go My Way de Lenny Kravitz. En tournée avec Bellefeuille c’était Rage Against The Machine et Killing in the Name. Mais le walk-in de mon premier show c’était Piste 1 de Galaxie. C’est très bon comme groupe.

Tu as des jeunes enfants. Est-ce qu’il y a des chansons pour enfants que tu n’es plus capable d’entendre?

Ben oui! La toune de La Reine des neiges, Let It Go... Ma fille me demande ça et la toune de Pat’patrouille... Je suis plus capable!

Ton dernier coup de cœur musical?

Clay Scott... C’est Mike Clay de Clay and friends... ça c’est bon Clay and Friends! Mais là, Mike Clay de Clay and friends est chum avec Jay Scøtt et récemment ils ont sorti un album. J’écoute ça depuis deux jours. C’est un beau mélange entre les deux genres.

Pour connaître les dates de spectacles de sa tournée Moqueur polyglotte, consulez le site de Pierre-Luc Pomerleau.

À LIRE AUSSI :

• «Le poids des confettis»: 10 ans après les spectaculaires débuts des soeurs Boulay

• Le Londres d’Amy Winehouse

• Hippie Hourrah : exposé oral et visuel