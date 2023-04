Désolé de vous l’apprendre, mais des veaux doivent être tués pour fabriquer du parmesan

Partager







Pour de nombreux végétariens, le fromage est l’aliment qui les empêche de faire le pas vers le véganisme. Cependant, certains fromages ne sont même pas végétariens. C’est le cas du parmesan, dont la fabrication implique une enzyme contenue dans l’estomac des veaux.

La présure est un mélange d’enzymes présent dans le quatrième estomac des jeunes ruminants. Elle contient de la chymosine, l’enzyme qui fait coaguler le lait de la mère pour que les jeunes puissent mieux le digérer.

Cette enzyme est extraite pour fabriquer le fromage. La présure fait cailler le lait liquide et donne la texture voulue au produit fini sans qu’il devienne acide.

Pour les fromages à base de lait de vache, comme le parmesan, on utilise la présure d’estomac de veaux. Pour les fromages de chèvre et de brebis, on utilise la présure de chevreaux ou d’agneaux.

Il va sans dire que, pour aller chercher la présure dans l’estomac, il faut que l’animal soit tué, et ce, dans les deux à dix premiers jours. Les jeunes animaux ne sont généralement pas tués pour la présure, mais on la prélève sur ceux qui sont abattus pour leur viande.

Il existe cependant des présures végétariennes fabriquées à partir de plantes, de cultures de micro-organismes ou même de présures génétiquement modifiées.

Pour qu’un fromage ait le droit de porter l’appellation «parmesan» ou «Parmigiano Reggiano», il doit provenir d’une région certifiée et suivre la recette traditionnelle. Cela signifie qu’aucun vrai parmesan n’est fait sans présure animale faite à partir d’estomac de veau.

L’utilisation de présure animale n’est généralement pas indiquée sur l’emballage des fromages, mis à part l’appellation «enzymes», qui ne nous en dit pas beaucoup sur la provenance desdites enzymes.

D’autres fromages non végétariens

Outre le parmesan, d’autres fromages utilisent la présure animale dans leur fabrication et ne sont donc généralement pas végétariens non plus:

Roquefort,

Grana Padano,

Gorgonzola,

Gruyère,

Feta,

Manchego,

Pecorino Romano,

Camembert,

Vacherin,

Emmental.

Il se peut tout de même que des fromages de cette liste soient faits avec de la présure végétarienne. Les fromages produits de manière traditionnelle sont plus susceptibles de contenir l’enzyme.

Les fromages épaissis à l’acide et les fromages frais ne nécessitent pas de présure et sont végétariens. Voici quelques exemples:

Ricotta,

Fromage cottage,

Paneer,

Fromage à la crème,

Mozzarella.

