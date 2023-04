Exaspérée des commentaires sur son corps, Elisabeth Rioux lance un cri du coeur

Partager







Aussitôt atterrie à Montréal à son retour de Miami, Elisabeth Rioux a mis les choses au clair avec ses abonnés après plusieurs commentaires douteux.

La jeune femme avait une annonce à faire concernant Hoaka, sa compagnie, mais elle a plutôt concentré sa publication sur les propos inadéquat de ses abonnés Instagram concernant son corps.

Exaspérée, Elisabeth écrit: «Juste pour mettre les choses au clair à propos de la section commentaire de ma dernière publication: Je n'ai pas d'anorexie, je suis juste naturellement mince et plus important encore, je suis f***ing tannée d'avoir à expliquer mon corps. Il est ce qu'il est.»

L'entrepreneure et influenceuse ajoute que « C'est 2023 les amis, il est temps de se réveiller et d'arrêter de commenter sur le poids des gens. Vous ne savez pas à quel point c'est blessant et je suis juste tellement au-dessus de ça.»

La publication en question est un selfie d'Elisabeth en bikini Hoaka blanc avec un simple crop top.

Même si plusieurs commentaires inondent l'influenceuse d'amour et d'admiration, certains internautes se permettent des questionnements inappropriés sur son poids.

Ça n'est pas la première fois qu'Elisabeth s'exprime face à des messages reçus sur son poids. Elle a répondu avec la même fougue que sous sa dernière publication.

Elisabeth espère que son message fera echo au plus vite!

