Fast & Furious: Fast X aura une deuxième partie

Le film Fast X de la franchise Fast & Furious aura une deuxième partie en 2025, a-t-on appris cette semaine.

C’est Vin Diesel lui-même, alias Dom Toretto, qui a annoncé la nouvelle sur scène lors de l’événement CinemaCon mercredi.

«Cet été n’est qu’un début pour Fast X», a-t-il déclaré à la foule selon EW. «Et avec tous vos efforts, et avec tout votre amour, et le fait que vous faites partie de notre famille, Fast X continuera. Et après cet été explosif, j'aurai le privilège de revenir pour la partie 2 en 2025,» a-t-il ajouté, insérant le mot «famille» avec brio.

Le tournage de Fast X n’a pas été simple. Justin Lin devait revenir comme réalisateur, mais a quitté le projet en avril 2022 alors que des rumeurs de chicanes avec Diesel enflammaient la toile. Finalement, c’est Louis Leterrier qui a réalisé Fast X et qui reviendra pour la deuxième partie.

Bande-annonce Fast X

Fast X met en vedette Diesel, Michelle Rodriguez, Ludacris, Tyrese Gibson, John Cena, Nathalie Emmanuel, Jordana Brewster, Jason Statham, Sung Kang, Charlize Theron, Helen Mirren ainsi que Brie Larson.

La première partie de Fast X sort en salle le 19 mai 2023.