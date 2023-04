Kylie Jenner pose en petite tenue affriolante sur Instagram

Partager







La cadette Kardashian-Jenner a osé un look noir total particulièrement sexy pour promouvoir sa ligne de cosmétiques, Kylie.

Les séances photos sexy sont populaires pour les sœurs Kendall et Kylie. Cette dernière fait sensation, vêtue d'un bustier noir, d'une petite culotte et de longs gants, noirs également. Le look est aussi glamour que celle d'une femme fatale.

Kylie Jenner a partagé ces photos pour mousser les nouveaux coloris de rouge à lèvre Bullet. Le préféré de Kylie est la teinte An apple a day, un rouge vif.

Prenant différentes poses, la star est particulièrement sexy.

Kylie s'est peut-être inspirée de sa grande sœur Kendall pour la séance photos dans les draps. Kendall a récemment posé pour la marque FRWD dans une robe transparente sur un lit de draps blancs.

Les deux sœurs ont une allure particulièrement féroce!

