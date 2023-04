Non, les dons amassés sur GoFundMe ne sont pas imposables

Partager







Soins médicaux, funérailles, aide financière pour démunis: les plateformes de sociofinancement comme GoFundMe regorgent de levées de fonds pour différentes causes. Mais si vous recevez 100 000$ en dons, devrez-vous de l’argent au fisc? Et si vous faites un don, sera-t-il déductible d’impôts? On fait le point.

Le GoFundMe de l’Association des résident.es du Mont-Carmel, qui servira à continuer le combat juridique du groupe de locataires contre le propriétaire de la résidence privée, Henry Zavriyev, est passé en quelques jours de 33 000$ à plus de 120 000$ depuis le passage de résidentes à Tout le monde en parle, dimanche soir.

Est-ce imposable?

Si vous avez lancé une campagne de sociofinancement, soit pour permettre à un vieux de la vieille de prendre sa retraite ou payer les frais funéraires d’un proche et que vous avez amassé un bon montant, le fisc ne viendra pas vous réclamer quoi que ce soit.

Tout dépendant des plateformes de sociofinancement, des frais de transaction peuvent toutefois être prélevés.

Dans le cas de GoFundMe, l’entreprise prend directement 2,9% plus 0,30$ du don. Donc, si vous faites un don de 100$, l’organisateur de la levée de fonds recevra 96,80$.

Doit-on déclarer une cagnotte comme étant un revenu?

Alexandre Hunault, fiscaliste et planificateur financier à la Financière des professionnels, ne croit pas qu’une cagnotte amassée dans le cadre d’une campagne de sociofinancement devrait être considérée comme un revenu, puisque ce n’est pas vu comme un profit.

«Si votre beau-père vous donne de l’argent, vous n’êtes pas obligé de le mettre dans nos revenus. Il est raisonnable de penser que c’est un don», précise-t-il.

Le fisc ne vous chicanera pas, dit le fiscaliste, mais pourrait vous poser quelques questions. Ce sera au receveur de préciser qu’il ne s’est pas enrichi avec les fonds.

Et les dons, sont-ils déductibles d’impôts?

Si vous avez obtenu un reçu fiscal pour un don fait à la Croix-Rouge, l’Acceuil Bonneau ou la Fondation Marie-Vincent, pour ne nommer que ceux-ci, c’est normal. Ce sont des organismes de bienfaisance enregistrés auprès du gouvernement qui peuvent émettre de tels reçus.

Bonne nouvelle: vous pouvez obtenir un crédit d’impôt pour les dons faits à ces organismes. Au fédéral, le crédit d’impôt est de 15% du total de vos dons pour les premiers 200$ et de 29% pour le montant restant.

Au Québec, on parle d’un crédit d’impôt de 20 % pour les premiers 200$ de dons, puis 24% ou 25,75%, selon les cas.

Par ailleurs, il n’y a pas une somme minimum à donner pour obtenir un reçu fiscal. Or, parce que les organismes doivent payer «des frais administratifs» pour les émettre, ils vont «souvent fixer un seuil minimal pour se simplifier la vie», précise M. Hunault.

Mais pour une campagne GoFundMe, ne vous attendez pas à recevoir un tel reçu.

«C’est un peu mêlant, parce qu’on se dit c’est pour une bonne cause, ça nous tient à cœur, alors on va faire un don. Mais réellement, ce ne sont pas, pour la plupart, des charités enregistrées», explique Alexandre Hunault.

«On pourrait être confondu, parce que c’est une bonne cause, mais les GoFundMe, ça peut aussi être pour financer le voyage dans le sud d’une amie», ajoute-t-il en riant.

M. Hunault précise toutefois que les organismes enregistrés pourraient eux-mêmes avoir recours à un GoFundMe. Dans ce cas-ci, les personnes qui leur versent un don peuvent obtenir un reçu fiscal.

Peut-on s’essayer à le mettre sur les impôts?

N’essayez pas d’inclure votre don à une campagne GoFundMe pour lequel vous n’avez pas eu de reçu fiscal dans votre déclaration de revenu, car ça pourrait se retourner contre vous. Alexandre Hunault est sans équivoque: «ça ne passe pas» à l’Agence du revenu du Canada (ARC).

Une personne peut-elle se faire prendre la main dans le sac si elle ose insérer dans ses déclarations de revenus annuelles des dons à des campagnes de sociofinancement lancées par de simples citoyens?

«Je ne le conseille pas, c’est certain. Mais si une vérification aléatoire du fisc ne vous touche pas, il se peut que ça passe sous silence», concède l’expert, puisqu’on n’inclut pas les reçus dans une déclaration d’impôts, mais bien le montant donné.

Devrait-on mieux encadrer légalement ces plateformes-là?

Pour l’heure, rien n’oblige les bénéficiaires des dons à utiliser l’argent pour la cause pour laquelle la somme a été amassée.

La société californienne mentionne d’ailleurs noir sur blanc que «tous les dons sont versés à vos propres risques» et que «la responsabilité de comprendre la manière dont votre argent sera utilisé vous incombe».

Autrement dit, GoFundMe ne vous garantit pas que la levée de fond pour l’opération du chien de votre voisine ne servira pas à refaire sa garde-robe ou s’acheter une nouvelle voiture.

Le public «gagnerait à être mieux renseigné» sur le fonctionnement de ces plateformes, affirme M. Hunault.

Ce dernier estime également que le gouvernement devrait légiférer afin que les plateformes de financement participatif leur divulguent ce à quoi ont servi les montants perçus et qui les ont reçus.

«Si on envoie des dons à quelque chose qui n’est pas vraiment structuré, qui sait à quoi cet argent servira vraiment? Il est là le risque», dit-il.

