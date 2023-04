Un atelier de Montréal propose de construire son propre meuble, et ça donne envie de sortir ses outils

Partager







Un petit coin de votre appartement mérite d’être comblé? Vous avez envie de développer votre fibre manuelle?

Ça tombe bien puisque le 9 mai prochain, il sera possible de se joindre à la gang des Affutés pour construire un meuble d’appoint mignon comme tout.

Les Affutés

Seul ou entre amis, vous pourrez rejoindre l’atelier du village pour manipuler le bois et... le cannage tressé!

Quoi amener? Votre patience et votre bonne humeur. Les Affutés se chargent du reste!

L’atelier est d’une durée de 3h et coûte 129$ plus taxes. Le prix inclut tous les matériaux et les conseils d’un spécialiste.

Pour réserver, c’est ici. Notez que les places s’envolent généralement assez rapidement.

Où? 1385, Rue Ontario Est

Quand? Mardi 9 mai 2023

