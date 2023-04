Double’s: un nouveau bar de quartier ouvert par le chef Danny Smiles

Partager







Un nouveau bar de quartier vient d’ouvrir ses portes sur l’avenue du Parc et ça sent la nostalgie!

C’est le Montréalais Danny Smiles qui se trouve derrière le projet.

On a tout d’abord connu Smiles comme chef au réputé restaurant du Vieux-Montréal Le Bremner avant qu’il devienne finaliste de l’émission Top Chef Canada en 2013, puis qu’il remporte les honneurs d’Iron Chef Canada en 2018. Il est maintenant installé à Hudson, où il agit à titre de chef exécutif du Willow Inn . Le Double’s est son plus récent projet.

On visite bien évidemment le Double’s pour casser la croûte et étancher sa soif, mais aussi pour jouer au billard et se laisser aller sur des classiques grâce au jukebox.

C’est Studio Kiff qui est derrière son design. Il est ouvert tous les jours, de l’après-midi jusqu’au petit matin.

5171, avenue du Parc

Ouvert 7 jours, de 16h00 à 3h00

