«Forcés» à quitter leur logement, des locataires d’Hochelaga craignent de se retrouver à la rue

Des locataires d’un immeuble à logements dans Hochelaga-Maisonneuve risquent de se retrouver à la rue le 1er juillet prochain après avoir signé un avis de résiliation de bail que leur nouveau propriétaire leur aurait fait signer sous pression.

En mars dernier, Mathieu Métivier et Isabelle Mongrain croisent à l’entrée de l’immeuble un certain «Martin», qui affirme travailler pour la compagnie de développement immobilier Mondev. C’est à ce moment qu’ils apprennent que l’édifice où ils habitent a été racheté par cette entreprise quelques semaines auparavant.

Martin les informe que des travaux débuteront prochainement et leur demande combien d’argent ils voudraient pour payer les frais associés à leur déménagement. Déstabilisés, Mathieu et Isabelle acceptent 1000$ chacun et signent un document que leur présente Martin.

Dans les jours suivants, des travaux sont réalisés dans des logements vacants.

Photo Geneviève Abran Le 1850 rue Viau, dans Hochelaga-Maisonneuve, à Montréal.

«C’est inhumain»

Lorsque Roger St-Laurent a à son tour rencontré Martin, ce dernier lui aurait assuré qu’il n’aurait pas plus que 1000$ pour quitter les lieux. L’homme qui habite dans un studio de l’immeuble de la rue Viau depuis 6 ans s’est donc résigné à prendre l’argent.

«J’ai pris le chèque, parce qu’on me mettait trop de pression», dénonce-t-il, en pointant du doigt ledit chèque, qu’il garde toujours sur sa table à manger.

«Je trouve ça aberrant, dégueulasse, de nous mettre de la pression pour quitter de cette façon-là, c’est inhumain. C’est un abus carrément du propriétaire», lance Mathieu, un vétéran des Forces armées canadiennes.

Des locataires «impuissants» et «angoissés»

Sur les 29 logements que comprend l'immeuble, dont plusieurs petits studios, 14 sont actuellement habités. Six locataires se battent pour rester dans leur logement, même si certains ont signé l’avis de résiliation de bail. Ils reçoivent de l’aide d’un avocat dans leurs démarches au Tribunal administratif du logement (TAL).

«De notre côté, on ne peut absolument rien faire. On est liés, les mains dans le dos, et on nous fesse dessus. On se sent tellement impuissants, angoissés, stressés. Certains sont en train de tomber en dépression et on ne dort pas la nuit», regrette Mathieu.

Photo Geneviève Abran Mathieu Métivier, locataire

«Ce genre de propriétaire tue notre quartier», poursuit-il.

«Des loyers abordables, dans Hochelaga, il n’y en a plus», renchérit Roger, qui écoute attentivement son voisin qui est devenu un de ses bons amis.

Rappelons qu’un propriétaire n’a pas le droit d'évincer les locataires de son immeuble pour faire des rénovations. Si des travaux d’une durée de plus de 10 jours doivent être effectués, le propriétaire doit émettre un avis trois mois à l’avance, en plus d’indemniser le locataire pour le déménagement et la différence de loyer, s’il y a lieu.

Le locataire doit avoir la possibilité de retourner dans son appartement par la suite. Il a aussi le droit de s’opposer à son évacuation temporaire. Un locataire qui ne répond pas à l’avis signifie qu’il s’oppose à la tenue de travaux majeurs. Le cas échéant, le propriétaire doit être en mesure de démontrer la nécessité d’une évacuation lors d’une audience du TAL.

La crise du logement pèse lourd

Les locataires avec qui 24 heures s’est entretenu craignent de se retrouver à la rue, alors que les logements abordables se font de plus en plus rares à Montréal.

«Un studio comme ici ou un 2 1⁄2, c’est 1000$ à 1300$ par mois. Qui a de l’argent pour ça? On met tout notre argent dans le loyer et on ne mange pas?», regrette Mathieu, qui paie 700$ pour son logement.

Isabelle Mongrain, une autre locataire, paie actuellement 550$ par mois pour son logement. Celle qui reçoit 800$ par mois de l’aide sociale peine déjà à joindre les deux bouts et craint de se retrouver à la rue.

Une pratique de plus en plus répandue

Ce n’est pas la première fois qu’Annie Lapalme, organisatrice communautaire au Comité BAILS, assiste à une telle opération.

«Depuis plusieurs années, 90% des immeubles qui sont vendus dans le quartier se retrouvent avec des propriétaires investisseurs dont la première action est de mettre tout le monde à la rue pour augmenter les loyers», souligne celle qui est responsable des dossiers d’éviction.

Le 1850, rue Viau loge actuellement plusieurs personnes vulnérables, qui n’ont pas pleinement connaissance de leurs droits en matière de logement, ajoute-t-elle.

Son organisme offre du soutien aux locataires pour contester la légalité de leur avis de résiliation de bail, qu’ils ont été «forcés» de signer alors qu’ils leur manquaient des informations.

24 heures a tenté à plusieurs reprises de parler au dirigeant de la compagnie Mondev, sans succès.