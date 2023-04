Immobilier: voici ce qu’un couple qui gagne 100 000$ peut s’acheter comme propriété à Montréal, Longueuil, Laval et Québec

Partager







Après la surchauffe immobilière du début de 2022, il semble que le marché soit sur le point de se stabiliser. Cette nouvelle pourrait donner l’envie à plusieurs de devenir propriétaires. 24 heures s’est donc donné la mission d’éplucher Centris pour trouver des exemples de propriétés qu’un couple qui gagne 100 000$ par année pourrait se procurer à Montréal, Longueuil, Laval et Québec.

Les chiffres

Commençons tout d’abord avec les chiffres. Nous avons créé un couple de jeunes professionnels québécois dont les revenus bruts totalisent 100 000$ par année, ce qui se rapproche de la moyenne pour un ménage de deux personnes.

Nous avons également supposé que le couple débourse 100$ par mois en chauffage et électricité, en plus de 400$ par mois pour le remboursement de dettes (carte de crédit, prêt automobile, etc.). Ce sont principalement ces dépenses mensuelles fixes que les institutions financières examinent pour accorder un prêt hypothécaire.

Enfin, nous avons entré ces données dans des calculatrices de capacité d’emprunt offertes en ligne par des institutions prêteuses pour déterminer le prix d’achat maximal que nos deux tourtereaux devraient utiliser comme balises dans leur quête de la propriété parfaite. Nous avons fixé le taux d’intérêt à 6%, soit la moyenne du taux offert par les institutions financières pour un terme de 5 ans fixe au moment d’écrire ces lignes.

Avec une mise de fonds minimale de 5% (18 545$), le couple peut ainsi viser 370 900$ comme prix d’achat maximal. À noter qu’il doit également souscrire une assurance prêt hypothécaire auprès de la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL), dont la calculatrice a tenu compte pour établir le prix d’achat maximal.

Avec une mise de fonds de 20% (91 600$), grâce à laquelle le couple s’évite l’assurance prêt hypothécaire, le prix d’achat maximal s’élève à 458 000$.

Avec ces données en main, nous avons parcouru Centris pour voir le genre de propriétés que le couple pourrait s’offrir:

À Montréal

S’ils veulent demeurer dans la métropole, les tourtereaux devront se résoudre à habiter un condo à moins de trouver une perle rare sur le marché, comme la majorité des annonces qui correspondent aux deux prix d’achat maximaux sont ce type de propriété, à moins de s’éloigner du centre de la ville.

Ahuntsic-Cartierville

Photo tirée de Centris

· Condo

· 359 000$

· 1 chambre, 1 salle de bain

Voici l’annonce.

Photo tirée de Centris

· Condo

· 449 000$

· 2 chambres, 1 salle de bain

Voici l’annonce.

Anjou

Photo tirée de Centris

· Condo

· 369 000$

· 2 chambres, 1 salle de bain et 1 salle d’eau

Voici l’annonce.

Photo tirée de Centris

· Maison semi-détachée

· 395 000$

· 3 chambres, 1 salle de bain et 1 salle d’eau

Voici l’annonce.

Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce

Photo tirée de Centris

· Condo

· 369 000$

· 2 chambres, 1 salle de bain

Voici l’annonce.

Photo tirée de Centris

· Condo

· 456 200$

· 1 chambre, 1 salle de bain

Voici l’annonce.

Lachine

Photo tirée de Centris

· Condo

· 368 000$

· 2 chambres, 1 salle de bain

Voici l’annonce.

Photo tirée de Centris

· Maison plain-pied

· 450 000$

· 3 chambres, 1 salle de bain

Voici l’annonce.

Lasalle

Photo tirée de Centris

· Condo

· 369 000$

· 1 chambre, 1 salle de bain

Voici l’annonce.

Photo tirée de Centris

· Condo

· 450 000$

· 2 chambres, 2 salles de bain

Voici l’annonce.

Le Plateau Mont-Royal

Photo tirée de Centris

· Condo

· 365 000$

· 1 chambre, 1 salle de bain

Voici l’annonce.

Photo tirée de Centris

· Condo

· 455 000$

· 1 chambre, 1 salle de bain

Voici l’annonce.

Le Sud-Ouest

Photo tirée de Centris

· Condo

· 369 000$

· 1 chambre, 1 salle de bain

Voici l’annonce.

Photo tirée de Centris

· Maison plain-pied

· 455 000$

· 3 chambres, 1 salle de bain

Voici l’annonce.

L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève

Photo tirée de Centris

· Maison à étages

· 369 000$

· 3 chambres, 1 salle de bain

Voici l’annonce.

Photo tirée de Centris

· Maison à étages

· 450 000$

· 2 chambres, 1 salle de bain, 1 salle d’eau

Voici l’annonce.

Mercier–Hochelaga-Maisonneuve

Photo tirée de Centris

· Condo

· 368 000$

· 1 chambre, 1 salle de bain

Voici l’annonce.

Photo tirée de Centris

· Condo

· 455 000$

· 3 chambres, 1 salle de bain, 1 salle d’eau

Voici l’annonce.

Montréal-Nord

Photo tirée de Centris

· Maison plain-pied jumelée

· 369 900$

· 2 chambres, 1 salle de bain

Voici l’annonce.

Photo tirée de Centris

· Maison à étages

· 449 900$

· 3 chambres, 1 salle de bain, 1 salle d’eau

Voici l’annonce.

Outremont

Il n’y a actuellement pas de propriétés sur le marché dans le quartier qui corresponde au prix d’achat maximal de 370 900$ que le couple peut se permettre avec une mise de fonds de 5%.

Photo tirée de Centris

· Condo

· 424 000$

· 2 chambres, 1 salle de bain

Voici l’annonce.

Pierrefonds-Roxboro

Photo tirée de Centris

· Condo

· 355 000$

· 2 chambres, 1 salle de bain, 1 salle d’eau

Voici l’annonce.

Photo tirée de Centris

· Condo

· 450 000$

· 3 chambres, 1 salle de bain

Voici l’annonce.

Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles

Photo tirée de Centris

· Condo

· 369 900$

· 2 chambres, 1 salle de bain

Voici l’annonce.

Photo tirée de Centris

· Maison plain-pied

· 465 000$

· 4 chambres, 2 salles de bain

Voici l’annonce.

Rosemont-La Petite-Patrie

Photo tirée de Centris

· Condo

· 369 000$

· 1 chambre, 1 salle de bain

Voici l’annonce.

Photo tirée de Centris

· Maison à étages

· 449 700$

· 3 chambres, 1 salle de bain

Voici l’annonce.

Saint-Laurent

Photo tirée de Centris

· Condo

· 367 000$

· 1 chambre, 1 salle de bain

Voici l’annonce.

Photo tirée de Centris

· Condo

· 451 000$

· 2 chambres, 2 salles de bain

Voici l’annonce.

Saint-Léonard

Photo tirée de Centris

· Condo

· 369 000$

· 2 chambres, 1 salle de bain

Voici l’annonce.

Photo tirée de Centris

· Condo

· 449 000$

· 2 chambres, 1 salle de bain

Voici l’annonce.

Verdun–Île-des-Sœurs

Photo tirée de Centris

· Condo

· 345 000$

· 2 chambres, 1 salle de bain

Voici l’annonce.

Photo tirée de Centris

· Condo

· 439 900$

· 1 chambre, 1 salle de bain

Voici l’annonce.

Ville-Marie

Photo tirée de Centris

· Condo

· 369 000$

· 1 chambre, 1 salle de bain

Voici l’annonce.

Photo tirée de Centris

· Condo

· 457 500$

· 1 grande pièce, 1 salle de bain

Voici l’annonce.

Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension

Photo tirée de Centris

· Condo

· 359 000$

· 1 grande pièce, 1 salle de bain

Voici l’annonce.

Photo tirée de Centris

· Condo

· 455 000$

· 1 chambre, 1 salle de bain

Voici l’annonce.

À Longueuil

On trouve de nombreux condos sur le vaste territoire de la Ville de Longueuil, mais aussi quelques maisons plain-pied.

Photo tirée de Centris

· Condo

· 370 000$

· 1 chambre, 1 salle de bain

Voici l’annonce.

Photo tirée de Centris

· Maison plain-pied

· 458 000$

· 3 chambres, 1 salle de bain, 2 salles d’eau

Voici l’annonce.

À Laval

Même chose à Laval, où notre couple a le choix de nombreux condos, de même que quelques maisons unifamiliales s’il fait une mise de fonds de 20%.

Photo tirée de Centris

· Condo

· 349 000$

· 2 chambres, 1 salle de bain

Voici l’annonce.

Photo tirée de Centris

· Maison plain-pied

· 399 900$

· 4 chambres à coucher, 2 salles de bain

Voici l’annonce.

À Québec

Dans la capitale nationale, ce n’est pas le choix qui manque. Nos tourtereaux ont même le choix de quelques maisons unifamiliales au prix d’achat maximal auquel ils ont droit pour une mise de fonds de 5%.

Photo tirée de Centris

· Maison plain-pied

· 359 000$

· 3 chambres, 2 salles de bain

Voici l’annonce.

Photo tirée de Centris

· Condo

· 405 000$

· 3 chambres, 1 salle de bain, 1 salle d’eau

Voici l’annonce.