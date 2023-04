Le domaine du doublage inquiet devant la montée de l’IA

Partager







L’industrie du doublage et de la surimpression vocale (pour les personnes non voyantes) retient son souffle depuis que des logiciels d’intelligence artificielle répliquent la voix humaine avec un réalisme désarçonnant.

L’exemple le plus frappant revient à la start-up américaine Flawless AI, capable de faire traduire une réplique de film en recopiant la voix originale du comédien tout en changeant le mouvement des lèvres par un procédé de deepfake.

Dans cette vidéo, on voit les acteurs américains Tom Cruise et Jack Nicholson dans une scène du film A few good men. Les deux semblent tout à fait y parler français, preuve de l’efficacité de la technologie.

https://www.youtube.com/watch?v=6hMulGYj8wo&ab_channel=FlawlessAI

D’autres applications en ligne permettent à des utilisateurs d’Internet d’emprunter la voix de personnalités publiques comme Donald Trump ou Barack Obama pour dire ce qu’ils souhaitent avec leur timbre de voix.

Devant ce raz-de-marée technologique, le milieu du doublage et de la surimpression a frémi au Québec. En ligne, une pétition contre l’intelligence artificielle dans le doublage a attiré plus de 10 000 signatures d’artisans du milieu de partout dans la francophonie.

L’IA déjà parmi nous

Déjà, Justine Bouchard, comédienne et doubleuse, sonne l’alerte : l’intelligence artificielle lui a fait perdre certaines entrées d’argent.

En plus de travailler sur un projet musical et de chercher du travail comme comédienne, elle agit comme pigiste auprès de boîtes de production spécialisées en vidéodescription pour les personnes non voyantes.

Depuis le début 2023, plusieurs contrats lui ont échappé au profit de voix de synthèse, des voix robotiques qui récitent un texte à la place d’un professionnel.

«Ça me permettait d’être rémunérée à un salaire décent parce que j’ai étudié là-dedans», déplore Justine Bouchard.

Sans être technophobe, elle s’inquiète que l’intelligence artificielle vienne ôter la partie gratifiante du doublage aux comédiens.

«C’est une entrée d’argent importante pour beaucoup de gens qui commencent dans le milieu», rappelle-t-elle.

Le milieu prêt à se défendre

Karine Robitaille, directrice du studio Syllabes, estime que le milieu du doublage sera assez robuste pour résister à l’utilisation de l’IA.

«Est-ce que les gens vont adhérer à l’émotion qu’un robot leur fait sentir?», demande-t-elle.

Elle admet que des très grosses boîtes de production pourraient être intéressées par l’intelligence artificielle pour faire du plus gros volume.

De son côté, François Deschamps, président du studio Difuze, l’un des plus gros studios de doublage au Québec, constate qu’il faudra légiférer autour de ces nouvelles technologies.

Selon lui, de nouvelles clauses sur les contrats pourraient permettre à des comédiens de céder leur voix. «Sinon ça pourrait devenir de l’usurpation de voix», explique-t-il.

Il doute que cette solution soit plus lucrative pour les producteurs. «Est-ce qu’un artiste comme Tom Cruise va accepter légalement que toute l’industrie utilise sa voix dans toutes les langues sur la planète? Ça va leur coûter cher...», soulève-t-il.