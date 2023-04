Musique et alcool interdits: fini les rassemblements de vieilles voitures à l’Orange Julep

Partager







Si vous aviez l’habitude de vous rassembler dans le stationnement du réputé restaurant Orange Julep à Montréal pour écouter de la musique et boire de l’alcool, sachez que ce n’est plus possible.

Le restaurant a effectivement installé une affiche stipulant qu’il est dorénavant interdit de faire jouer de la musique forte, de laisser son moteur rouler ou de consommer de l’alcool sur les lieux.

Les personnes qui ne respectent pas la nouvelle réglementation seront sanctionnées, indique-t-on.

Des barrières de métal ont aussi été installées autour des tables à pique-nique situées dans le stationnement.

Les amateurs de vieilles voitures se réunissaient depuis des années dans le stationnement de cette institution montréalaise. Les mercredis soir étaient particulièrement prisés des amateurs de voitures.

Sur le groupe Facebook Meet Orange Julep [Montréal], qui compte près de 12 000 membres, des personnes appellent au boycottage du célèbre casse-croûte. D’autres se désolent de voir que quelques trouble-fêtes aient mis fin à ces rassemblements.

D’autres membres du groupe Facebook proposent plutôt de changer de lieu de rencontre.

Le restaurant, ouvert toute l’année, se situe sur le boulevard Décarie, à l’angle de la rue Paré, près de la station de métro Namur.