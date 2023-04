Une chanteuse et tiktokeuse remarque d’étranges similitudes entre la pub de Maxi avec Martin Matte et Koriass et une chanson créée par un de ses amis

Partager







Carolyne Leblanc du groupe Raffy a publié une vidéo TikTok intrigante, qui met en lumière des similitudes entre le rap des fruits frais de Maxi et une pièce du musicien Banane.

En début de semaine, le Québec tout entier est tombé sous le charme de la plus récente publicité des supermarchés Maxi, dans laquelle l’humoriste Martin Matte se risque à accompagner le rappeur Koriass dans une hilarante chanson à propos de la fraîcheur des produits en vente chez l’épicier.

Si vous ne l’avez pas encore vue, la voici:

Maxi - Hip hop fresssh Maxi: Savez-vous ce qui est plus fresssh que notre porte-parole? Client: Quoi? Maxi: Notre porte-parole avec son boy Koriass. YO-YO-TUQUE-FRESSSHHH-HIP-HOP Publié par Maxi sur Vendredi 21 avril 2023

Des milliers de commentaires positifs, de «likes» et de partages plus tard, les Québécois sont pour la plupart convaincus qu’il s’agissait là d’une pub géniale et que Maxi avait frappé un coup de circuit avec son idée originale.

Or, l’idée en question était peut-être moins originale qu’elle ne le laisse croire selon la chanteuse Raffy.

Dans sa vidéo TikTok publiée jeudi soir, celle-ci fait la démonstration qu’une pièce créée il y a bientôt trois ans par le musicien Banane pourrait avoir très fortement influencé la création de la nouvelle pub de Maxi.



Regardons le TikTok de Raffy:



Donc, en gros, Banane a gagné un concours organisé par Maxi avec sa pièce Maxi, ben oui et celle-ci a même déjà été utilisée par la chaîne appartenant à Loblaw’s dans une publicité Facebook.

Voici le vidéoclip de la chanson de Banane:

Il est donc évident que le département de marketing de Maxi connaissait la pièce de Banane avant que ne soit créée la publicité avec Koriass.

Et le problème, c’est que plusieurs similitudes sautent aux yeux, notamment les rimes avec les fruits et légumes et le flippage de tranches de fromage/tranches de légumes.

Comme le dit Raffy dans son TikTok, «c’est correct de vouloir le refaire avec quelqu’un de plus connu, mais ce que je trouve dommage, c’est que le crédit va sur l’équipe de marketing comme quoi c’est donc ben écoeurant, encore un coup de génie, mais l’idée, la personne qui l’a eue deux ans avant, c’est Banane».

«Pour moi, c'est vraiment une question d'éthique. Ça se fait pas faire des concours pour ensuite prendre ton idée et la faire avec du budget sans même te donner le crédit», a ajouté la principale intéressée lorsque contactée par le Sac de Chips.



Elle précise également qu’elle n’en veut pas à Martin Matte ni Koriass qui, selon elle, n’ont probablement rien à voir là-dedans.



Raffy souhaite cependant que Maxi reconnaisse, d’une quelconque façon, la participation de Banane à la création de sa plus récente pub.



«Ils n’ont pas volé sa toune, mais tabarouette que le concept est similaire», s’exclame-t-elle à la fin de son TikTok.

