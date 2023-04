Voici Forgiato Blow, le rappeur qui trippe sur Donald Trump (et la droite américaine)

Partager







Doutes sur les vaccins, méfiance envers les supposés pédophiles démocrates, haine par rapport à l’avortement, amour des armes à feu: bienvenue dans l’univers du MAGA rap, la scène hip-hop qui fait la promotion des idées phares de la droite américaine et, surtout, de Donal Trump.

Des rappeurs américains ont trouvé une niche dans le mouvement Make America Great Again (MAGA) de Donald Trump. L'un des plus célèbres d’entre eux, c’est Kurt Jantz, alias Forgiato Blow. Pendant quelques années, il a surtout rappé sur les armes à feu, l’argent et les femmes, sans succès. Mais en 2016, sa première chanson pro-Trump, Silver Spoon, a connu beaucoup de succès chez les partisans du milliardaire.

Depuis 2020, l’homme originaire de la Floride n’a pas chômé: il a produit plus d’une vingtaine d’albums. Ses chansons les plus populaires ont récolté plus de deux millions d’écoutes sur Spotify. Il a collaboré avec Rick Ross et Vanilla Ice.

Le rap du complotisme

Bien que le rappeur affirme ne pas faire de musique politique, il se définit comme un patriote. Les thèmes qu’il aborde dans ses chansons le contredisent aussi. Ses titres parlent des sujets préférés des conservateurs américains les plus durs, souvent repris par les partisans de Donald Trump: le «vol» de l’élection de 2020 par les démocrates, le sort des accusés de l’attaque du Capitole américain le 6 janvier 2021, les supposés mensonges des médias concernant les vaccins et les élites mondiales, qui chercheraient à nous contrôler.

Dans les rassemblements de la droite en prévision des élections de 2024, où il est souvent invité à performer, il fait la promotion de nombreuses théories du complot en lien avec les questions touchant à l'identité de genre, à la race ou à l'avortement.

Donald Trump comme modèle

En entrevue avec Vice, l’artiste, qui se déplace dans un énorme camion sur lequel Donald Trump est peint avec une énorme mitraillette, a expliqué que c’est le statut de négligé de l’homme d’affaires, puis sa victoire surprise en 2016 qui l’ont inspiré.

«J'ai toujours pensé que j'étais le Donald Trump du rap», a-t-il déclaré.

«Dans l'industrie musicale, tout le monde m'aimait, mais personne ne voulait me soutenir dans une grande maison de disques. En revanche, tout le monde veut me soutenir et être mon ami lorsqu'on a besoin de moi. J'ai eu l'impression que c'était comme Trump – avant qu'il ne soit président, tout le monde l'aimait... Il a dit qu'il allait devenir président et ils ont dit: “Pas possible.” Et puis qu'est-ce qui s'est passé? Il est devenu président. C'est comme moi et la musique. J'ai dit que j'allais réussir, vous savez, en étant un rappeur blanc.»

Bryson Gray, Topher, Bezz Believe: plusieurs autres artistes hip-hop qui cumulent des millions d’écoutes espèrent pouvoir contribuer à la réélection de l’ancien président en 2024.

Le mouvement MAGA perd des plumes

Les partisans de Donald Trump, et particulièrement ceux qui s’associent au mouvement MAGA, auront toutefois fort à faire s’ils veulent convaincre de nouveaux électeurs de se battre à leurs côtés.

Selon un sondage publié par le réseau américain NBC News mardi, seulement 24% des Américains auraient une opinion positive à propos du mouvement, alors que 45% en ont une vision négative.

Getty Images via AFP Des partisans écoutent l'ancien président Donald Trump lors d'une réunion de campagne le 27 avril 2023 à Manchester, dans le New Hampshire.

Le mouvement MAGA serait vu plus favorablement par les électeurs qui s’identifient comme conservateurs, puisque 53% en auraient une opinion favorable.

Ces chiffres ont été dévoilés alors que le président Joe Biden a fait de M. Trump – et de son mouvement – la pièce maîtresse de la vidéo de lancement de sa campagne de réélection, mardi.

Dans cette vidéo, M. Biden déclare que «les extrémistes du MAGA font la queue pour supprimer ces libertés fondamentales».

M. Biden et les démocrates utilisent souvent le terme «MAGA» pour décrire les républicains pro-Trump qui adoptent les positions les plus extrêmes de l’ancien président, y compris ses fausses affirmations concernant le pseudo-vol de l'élection de 2020.

− Avec les informations de Vice, The Economist et NBC News