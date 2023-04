Tout le monde s’arrache ces jolis parasols rétro à prix doux sur Amazon

Partager







Il suffit parfois d’un seul accessoire pour changer le look complet d’une pièce. Il en va de même pour l’aménagement de votre terrasse. Et si tout ce qu’il vous fallait pour que cette dernière soit «instagrammable» c’était un joli parasol?



La compagnie AMMSUN se spécialise dans les parasols au look rétro et propose une foule de modèles à prix raisonnables. Ces derniers peuvent être utilisés sur la plage tout comme dans votre cours arrière.

On en retrouve avec des couleurs qui rappellent les années 90 ou encore avec de petites franges qui nous transportent directement à Palm Springs.

Si on trouve habituellement les parasols du genre à 399$ (Hello! Business & Pleasure!), ces derniers sont beaucoup plus abordables. On peut en trouver à 127$ sur le site d’Amazon.

Ne manquez pas nos dernières capsules!

s