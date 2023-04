De la pluie jusqu'à jeudi, et du soleil pour la fin de semaine prochaine?

Partager







Vous êtes tannés de la pluie? Malheureusement, il va falloir patienter encore quelques jours avant de pouvoir assister à un retour du soleil... mais on peut avoir espoir pour la fin de semaine à venir.

Le début du mois d'avril nous a fait vivre des grosses montagues russes, surtout dans le Grand Montréal avec l'épisode de verglas suivi d'un magnifique week-end chaud et ensoleillé. On a presque cru que l'été était commencé.

Mais non, pas encore. Jusqu'à jeudi, dans la grande région de Montréal, on peut s'attendre à 40% de probabilités d'averses. Et c'est similaire en Outaouais, en Abitibi-Témiscamingue, en Estrie, au Centre-du-Québec, en Mauricie, dans la région de Québec et dans la région de Chaudière-Appalaches.

Où donc est-ce que ce sera moins pire? Au Saguenay–Lac-Saint-Jean, peut-être? Eh non, là-bas, les probabilités d'averses montent même jusqu'à 60% à certains endroits.

Non, les endroits où les nuages risquent d'être un peu moins présents, c'est à Rimouski, en Gaspésie et sur la Côte-Nord.

On peut cependant se consoler: il annonce du soleil à plusieurs endroits pour le week-end à venir! C'est dans 7 jours donc on prend les prédictions avec un grain de sel, mais quand même. C'est mieux que rien.

- Avec des informations de l'Agence QMI