Météo : de grosses canicules en vue cet été au Québec et ailleurs

Il faudra une fois de plus se préparer à faire face à des températures élevées cet été. Le météorologue Gilles Brien prévoit d'importantes canicules pour la période estivale, au Québec et ailleurs.

Qu'est-ce qui nous permet de savoir cela dès maintenant? C'est entre autres que les températures de surface des océans sont plus élevées qu'en 2016, l'année la plus chaude jamais enregistrée à travers le monde, a expliqué M. Brien à LCN.

«Ça ne m’étonnerait pas de voir des canicules pas mal plus importantes que ce qu’on a connu depuis au moins une dizaine d’années», a expliqué l’expert.

Des températures très élevées ont déjà été observées en Europe.

«On vient de voir en Espagne et au Portugal des températures de 39 degrés dans les derniers jours et on voit de l’air chaud qui s’amène sur le sud des États-Unis, a-t-il ajouté.»

Record de chaleur à Montréal?

Le météorologue n’exclut pas un record de chaleur pour Montréal cet été. «La température la plus chaude au Québec c’est près de 40 degrés Celsius en Abitibi, 38-39 à Montréal, a rapporté M. Brien. On n’est pas loin de dépasser ces marques-là.»

«Ce qui est surtout inquiétant, c’est que quand les records sont battus, de plus en plus, ce n’est pas par une fraction ou un dixième de degré, c’est par 4, 5 ou 6 degrés de plus, a ajouté M. Brien. On se pose la question: le prochain record à Montréal, ce ne sera pas 40, ça pourrait être 45 ou 46, comme on a vu en Colombie-Britannique.»

Rappelons que la chaleur fait des morts chaque année à travers le monde, mais aussi au Québec.

Voici quelques solutions identifiées pour mieux traverser l'été:

- Avec des informations de l'Agence QMI

