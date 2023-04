Visite chez Essia et Fred: un appartement à 1530$ par mois dans le Mile-Ex

Partager







L’équipe de Silo 57 s’est lancé la mission de sillonner la ville de Montréal à la recherche de petites pépites locatives. Notre but? Vous ouvrir la porte de gens d’ici et découvrir leurs appartements pour une bonne dose d’inspiration quotidienne.

Cette semaine, on visite l’appartement d’Essia et son copain Fred qui est idéalement situé dans le Mile-Ex, à proximité de Villeray et la Petite-Italie.

Visionnez la vidéo ci-haut pour faire la visite de cet appartement!

Q: Combien de pièces y a-t-il dans ton appartement?

R: C’est un 3 1⁄2 avec une aire ouverte et un grand balcon. C’est une nouvelle construction et on est les premiers à vivre dans l’appartement. Tout est neuf.

Q: Depuis combien de temps habitez-vous dans cet appartement?

R: On habite ici depuis avril 2022.

Q: Comment avez-vous trouvé cet appartement?

R: On l’a trouvé sur Kijiji en faisant beaucoup de recherches.

Q: Quel est le prix de votre loyer?

R: On paie 1530$ par mois et tout est fourni (sauf la laveuse et la sécheuse) et on a accès au gym.

Q: Votre loyer a-t-il augmenté au fil des ans?

R: Avant il était à 1450$. Il a augmenté de 80$ en un an.

Q: Quelle est votre pièce préférée?

Fred: Le salon, c’est clair!

Essia: Perso, j’adore mon atelier dans la salle à manger. C'est à cet endroit que j'entrepose quelques pièces de céramique et que je fais des créations pour mon entreprise Monokiini.

Q: Qu’est-ce qui a inspiré votre décor?

Essia: J’ai tout le temps aimé le blanc et le beige, et je trouvais que notre appartement manquait de couleur. Je voulais un nouveau départ alors j’ai misé sur quelques accessoires colorés pour ajouter de la vie à l’espace.

Fred: Il y a aussi beaucoup d’items qu’on a fabriqués nous même. Vite comme ça, je pense aux tables de chevet, la table de la salle à manger et la table en verre au salon.

Q: Pourquoi avoir choisi le Mile-Ex?

Essia: Perso, je voulais être proche du parc Jarry et du Marché Jean-Talon. On habitait dans le Mile-End avant de déménager ici et on voulait rester proche de ce quartier qu’on adore.

Fred: J’aimais beaucoup l’idée de vivre près de la Petite-Italie. J’adore aller m’y promener et faire les courses. Aussi, on cherchait à vivre sur la ligne bleue du métro.

Q: Quelles sont vos adresses de quartier préférées?

R: Clairement, la Casa Pablo, le marché Jean-Talon, le Mui Mui et le café Caron & Frères.

Q: Est-ce que votre appartement a un quirk (un défaut)?

Essia: Je dirais que la porte d’entrée pose problème parce qu’elle est mal insonorisée. Lorsqu’on reçoit des amis, on reçoit des plaintes des voisins et c’est vraiment agaçant. J’aimerais vraiment être capable de recevoir des amis sans me soucier de déranger mes voisins à 23h.

Q: Qu’est-ce que vous changeriez si vous le pouviez?

Essia: On rendrait ça plus grand! Clairement! J’aimerais prendre deux logements pour en faire un. On est très bien avec une seule chambre, mais on ne se plaindrait pas avec deux de plus!

Fred: J’aimerais mettre de beaux luminaires partout!

Ça vous plaît? Inspirez-vous maintenant de leur décor!

