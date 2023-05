Claudia Bouvette adopte la coupe controversée du moment

Partager







La chanteuse entre dans sa nouvelle ère avec un retour à une couleur plus naturelle, mais avec une coupe particulièrement osée.

Après le bleu, le jaune et le vert fluo, Claudia Bouvette est de retour dans le camp des blondes. Toutefois, la chanteuse ne fait pas les choses cmome les autres. Sous les doigts de fée d'Éloïse Larocque et de MJ Déziel, Claudia arbore désormais la coupe Hime!

La coupe, également surnommée pieuvre et même jellyfish, consiste en un étage plus épais de cheveux sur le dessus et des longueurs contrastantes et fines en dessous. Hailey Bieber et Lili Collins ont elles-aussi embarqué dans la tendance. Dans le cas de Claudia, les différents étages sont très bien définis!

En légende, Claudia a ajouté «New era @eloise.larocque 🌪️🍬🪄 Chopchop @mjdeziel». Une nouvelle coupe est souvent synonyme de changement concret et celui-ci en est un marquant.

Claudia a performé cette fin de semaine lors de l'évènement Bleu minuit pour le bal Printemps Mac, au New City Gas, avec sa nouvelle chevelure.

Ses looks métalliques complimentent parfaitement son changement capillaire.

Le look beauté de Claudia était également épatant, à son image.

On embarque totalement dans la nouvelle ère de Claudia!

