Elizabeth Olsen ravie de prendre une pause des projets Marvel

Partager







Elizabeth Olsen profite de vacances bien méritées de l’univers Marvel.

L’actrice a passé les dernières années à promouvoir des projets Marvel, ayant incarné Wanda Maximoff depuis 2015 dans Avengers: Age of Ultron. Elle a donc accueilli comme une bouffée d’air frais la série Love & Death.

La vedette y incarne Candy Montgomery, une femme au foyer accusée du meurtre sauvage de sa voisine. Il s’agit d’une histoire vraie qui a défrayée la chronique aux États-Unis dans les années 80.

« Est-ce que (le MCU) me manque ? Non. Je viens de faire deux années d’affilée avec. Je pense qu’une pause est bénéfique. J’ai besoin de construire d’autres personnages. C’est important pour moi. Je suis reconnaissante envers la série (Love & Death), c’est arrivé à un bon moment, après avoir joué Wanda pendant deux ans, personnage dont j’ai ensuite dû parler pendant un an complet. Donc c’est bien d’avoir autre chose sur laquelle se concentrer et dont je peux parler », a déclaré Elizabeth Olsen au podcast Awards Circuit, du magazine Variety.

Néanmoins, la comédienne ne renie pas son rôle Marvel et espère le retrouver à l’avenir. Seulement, pour l’instant, « rien n’est prévu ». « Ils me le préviendront le moment voulu. Je n’en ai aucune idée. Pour l’instant, je suis vraiment sans emploi », a-t-elle ajouté.

En cause de ce calme dans son planning pour l’année à venir, d’après Elizabeth Olsen, « un plan qui est tombé à l’eau il y a trois jours ».