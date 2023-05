Layers of Fear a l’air absolument terrifiant avec Unreal Engine 5 [VIDÉO]

Partager







Le futur des jeux vidéo d’horreur s’annonce effrayant grâce à Unreal Engine 5. Un nouvel aperçu de Layers of Fear qui utilise le moteur m’a fait tellement peur que je me promets de ne jamais jouer au jeu.

Bloober Team a dévoilé un aperçu de son «remake» des deux premiers jeux de la série Layers of Fear, dévoilant les fonctions d’Unreal Engine 5 que les jeux utiliseront.

Aperçu Layers of Fear avec Unreal Engine 5

NON MERCI.

Grâce aux options Lumen, Ray Tracing et Niagara, Layers of Fear sera plus effrayant et réaliste que jamais et les fans d’horreur peuvent se réjouir. J’aimerais bien être aussi courageuse que vous. Le futur des jeux vidéo d'horreur s'annonce excellent!

La musique a également été retravaillée afin de créer une atmosphère complètement terrifiante.

Le «remake» comprendra les deux premiers jeux de la franchise ainsi que les contenus téléchargeables, et un nouveau chapitre. Ce sera l’occasion pour les fans de la série de revisiter celle-ci, ou de la découvrir pour une première fois.

Layers of Fear sort sur PS5, Xbox Series X/S et PC en juin.

