Les 8 blagues les plus méchantes du Bien cuit de Normand Brathwaite

On a déjà dit «qui aime bien châtie bien».

Si on se fie à son Grand Bien cuit ComediHa! diffusé dimanche soir, ça veut dire que Normand Brathwaite est aimé en tabar***.

Sept de ses meilleurs amis ainsi que Mona de Grenoble, qu'il a rencontrée ce soir-là, se sont réunis pour rendre hommage à l'animateur de Piment Fort, tout en se moquant de chaque aspect de sa vie mouvementée.

Voici un moment fort de chacun des «roasters»:

Laurent Paquin:

«Normand est le seul acteur noir pour qui, quand il fait l'accent haïtien, c'est de l'appropriation culturelle.»

Richardson Zéphir:

«Parlons de celui qui a ouvert toutes les portes pour les gens de ma communauté, mais qui a gardé toutes les clés.»

Alex Perron:

«Si on avait été un duo, toi et moi, ça aurait été le noir et le fif, et ça ne passerait plus aujourd'hui. Et je ne dis pas lequel est qui... Ça dépend des parties!»

Yves P. Pelletier:

«Quand j'ai vu Pied de Poudre... oups, Pied de Poule...»

Luce Dufault:

Elle a chanté une parodie de Soir de scotch qui se moque de son alcoolisme.

Réal Béland:

Il a fait monter sur scène un homme avec de gros pieds. Apparemment Norm n'aime pas les pieds.

Maxim Martin:

«On a chacun une fille extraordinaire. On envoie le pire message à la société. Saoule-toi, puis gèle-toi la face, ça va faire des beaux enfants.»

Mona de Grenoble:

«J'en ai cochonné des banquettes de taxi, moi, parce que oui, moi, je prends des taxis quand je bois.»

C'est disponible en rattrapage sur TVA+.

