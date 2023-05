Pourquoi subventionner l'achat d'autos électriques, mais pas l'achat de vélos électriques?

Partager







Le vélo à assistance électrique (VAE) connait une montée en popularité au Québec. Des groupes déplorent que le gouvernement ne subventionne pas l’achat de ces engins, qui peuvent parfois coûter jusqu’à 8000$, voire plus encore avec certaines pièces d’équipement.

L’auto électrique, elle, est pourtant subventionnée à hauteur de 7000$, un coup de pouce non négligeable quand on sait que les modèles d’entrée de gamme coûtent un peu plus de 40 000$.

Plus qu’un simple outil de loisir, le vélo à assistance électrique pourrait aider plusieurs personnes, dont les personnes à mobilité réduite, à délaisser l’automobile, selon ses défenseurs. Si vous avez déjà essayé un BIXI électrique, vous avez probablement pu constater l'efficacité de ces bolides pour se déplacer en ville!

On explore la question dans la vidéo ci-dessus.