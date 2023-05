REEE : voici pourquoi vous devriez commencer à cotiser tôt pour votre enfant

Partager







Votre famille s’est récemment agrandie, et comme vous êtes prévoyant, vous souhaitez déjà mettre de l’argent de côté pour investir dans le futur et l’éducation de votre enfant. Mais par où commencer ?

Le régime enregistré d’épargne-études (REEE) est une excellente solution pour financer leurs études postsecondaires.

Pourquoi ? Le REEE vous permet d’épargner à l’abri de l’impôt, auquel s’ajoutent de généreuses subventions offertes par les gouvernements du Québec et du Canada.

Pourquoi le REEE est-il aussi avantageux ?

Les subventions gouvernementales de 20 % au fédéral et 10 % au Québec viennent s’ajouter aux cotisations que vous effectuez dans le REEE de votre enfant.

Quand commencer à épargner ?

Idéalement, quand votre enfant est en bas âge, ou dès la naissance si votre budget le permet. Vous pourrez ainsi cumuler des montants et des rendements plus appréciables. Pour obtenir un aperçu du montant que vous pourriez accumuler dans le REEE, essayez ce calculateur, simple, très rapide et gratuit.

Est-il trop tard si mon enfant est un peu plus âgé ?

Il n’est peut-être pas trop tard pour commencer. Vous avez jusqu'à la fin de l'année de ses 15 ans pour ouvrir un REEE et vous pouvez profiter des subventions jusqu’au 31 décembre de l’année où il atteint ses 17 ans, sous certaines conditions. Mais plus tôt vous commencerez, plus ça pourrait être rentable !

Quel est le plafond des subventions ?

Le maximum de subvention est de 10 800 $, soit 7 200 $ au fédéral et 3 600 $ au Québec, par bénéficiaire, sous réserve d’un plafond annuel . Généralement, vous obtiendrez le maximum en cotisant 36 000 $ au REEE de votre enfant. Sur un horizon annuel, il s’agit de 2 500 $ de cotisation, qui vous font profiter de 750 $ en subvention. Ce sont 30 % de subventions qui s’ajoutent à vos cotisations. Difficile à refuser !

Puis-je rattraper les subventions non réclamées des années antérieures ?

Grosso modo, oui. Si vous n’avez pas cotisé le montant annuel maximal de 2 500 $, vous pourriez rattraper les subventions des années antérieures. Pour aller chercher les subventions des années précédentes, vous pouvez cotiser un maximum de 5 000 $/année, vous permettant ainsi d'atteindre le plafond à vie des subventions par bénéficiaire. Certaines limites et restrictions s’appliquent.

Le REEE peut-il être retiré seulement pour une inscription à l’université ?

Pas du tout. Les cégeps et même la majorité des cours postsecondaires professionnels font partie des établissements scolaires admissibles aux retraits. La formation professionnelle, les écoles techniques, de métiers, publiques ou privées, entrent souvent dans les catégories des établissements admissibles. Explorez cette liste sommaire.

Les montants retirés du REEE couvrent-ils seulement les frais d’inscription à l’école ?

Non ! Les possibilités sont vastes au moment des retraits : inscription, matériel scolaire, livres, ordinateur, frais de transport, alimentation... et plus encore ! En somme, la majorité des dépenses liées aux études. D’ailleurs, certaines catégories d’études à temps partiel et même à l’extérieur du pays sont aussi admissibles.

L’argent épargné est-il perdu si mon enfant ne poursuit pas ses études après son secondaire ?

Non, vous avez différentes options. Si votre enfant ne poursuit pas ses études tout de suite, il pourrait changer d’idée. Qu’à cela ne tienne, le REEE peut rester ouvert pendant 35 ans. Sinon, un transfert vers un autre REEE peut être effectué ou un autre bénéficiaire peut être nommé. Si le nouveau bénéficiaire est le frère ou la sœur, les subventions pourront être conservées à certaines conditions.

Si vous fermez le REEE, vous devrez toutefois retourner le montant des subventions aux gouvernements. Les cotisations vous appartiendront toujours et vous pourrez les récupérer.

Sous certaines conditions, les revenus de placements accumulés dans le REEE pourront être cotisés à votre REER, ou vous pourriez décider de les encaisser en payant un impôt supplémentaire de 20 %.

Mon budget est serré, comment puis-je épargner malgré tout ?

1. Activez les versements automatiques, puis cumulez des montants fixes à des fréquences de votre choix.

2. Rappelez-vous : grande ou petite, l’épargne est toujours payante. Même 50 $ par mois peuvent générer un impact appréciable au bout de 15 ans.

3. Déposez l’Allocation canadienne pour enfants du gouvernement du Canada et l’Allocation famille du gouvernement du Québec dans le REEE.

4. Suggérez aux grands-parents ou à certains proches d’offrir de l’argent en cadeau pour contribuer au REEE de votre enfant.

5. Cotisez à votre REER, puis, si vous obtenez un remboursement d’impôt, cotisez ce montant dans le REEE !

Consultez un membre de l’équipe Desjardins afin d'être guidé dans votre projet d’épargne pour les études de vos enfants et d’être conseillé selon votre situation.