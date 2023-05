3 trucs pour se sortir d’un milieu de travail toxique

Partager







Subir chaque jour les contrecoups d’un environnement de travail toxique a des conséquences désastreuses sur notre santé. Savoir quoi faire quand ça nous arrive n’est pas si évident, surtout quand on ne peut pas quitter son emploi du jour au lendemain. On a posé la question à un sociologue du travail.

Venant des recherches sur la santé mentale au travail, le concept d’environnement de travail toxique est assez récent. Ce sont des lieux de travail où les signes de dysfonction sont nombreux.

Si on en parle beaucoup plus depuis les dernières années, ce n’est pas anodin, selon Angelo Soares, professeur au Département d’organisation et de ressources humaines de l’ESG.

Est-ce que les travailleurs d’aujourd’hui sont plus douillets? Est-ce que ça a toujours été comme ça et qu’on s’en rend plus compte maintenant?

C’est surtout parce que les conditions de travail se sont détériorées depuis les années 1980-1990 à travers le monde, et ce, dans tous les domaines, affirme Angelo Soares: «On demande aux travailleurs des charges de travail qui dépassent la raison, avec un nombre d’employés toujours plus petit. Lorsque les gens quittent, on ne les remplace pas. Cette intensification du travail, la précarité et la discrimination sont des sources répandues de toxicité qui causent un stress immense.»

C’est bien beau d’établir que son lieu de travail est toxique, mais que faire à partir de là?

Ne pas le penser comme une faute individuelle

«La première chose à faire, c’est de comprendre que ce n’est pas de notre faute», conseille Angelo Soares. Il rappelle qu’un environnement de travail toxique est avant tout un problème organisationnel.

«C’est l’organisation qui est malade, la toxicité c’est un symptôme de sa dysfonction qui, à son tour, rend les travailleurs malades», explique le sociologue du travail.

On peut avoir tendance à se responsabiliser et à penser qu’on réagit de manière exagérée ou qu’on n’est pas assez «fort» pour faire face aux difficultés de son travail. C’est également un message qui peut être véhiculé par notre employeur. Or, ça ne veut pas dire que c’est vrai, rappelle Angelo Soares.

«Dire que c’est juste les employés qui sont trop fragiles, c’est une excuse de la part d’organisations qui ne veulent pas régler le problème», affirme-t-il.

On peut avoir l’impression qu’un environnement de travail toxique est le fait d’une seule personne, un collègue ou un supérieur, mais c’est plus complexe, nuance le sociologue du travail: «Oui, on peut avoir des collègues au comportement toxique, mais comment ça se fait que notre organisation ait laissé les relations interpersonnelles s’envenimer à ce point ? Si elle n’intervient pas, c’est elle le problème.»

Se donner les moyens de partir

Angelo Soares est sans équivoque: la meilleure manière d’éviter qu’un environnement de travail nous fasse du mal, c’est de le quitter. «Si ce n’est pas possible pour vous en ce moment, il faut commencer à planifier votre départ.»

Les problèmes des environnements de travail toxiques sont souvent si bien ancrés et systémiques que si on espère qu’ils changeront, on risque fort d’attendre pour rien.

Ce n’est ni utile ni sage de s’accrocher et de rester dans un environnement qui peut très bien nous rendre malades, rappelle celui qui travaille sur l’épuisement professionnel: «Il n’y a aucune stratégie qui va résister à l’usure.»

Même si on essaie de réduire les effets négatifs de notre travail sur nous, ces derniers finissent par nous rattraper au bout du compte, même si on est passionné et motivé. «Plus de temps vous passez à travailler dans ce genre d’environnement, plus vous risquez des conséquences graves pour votre santé. Dès que l’on comprend que c’est dysfonctionnel, il faut penser à s’en aller, pas quand on tombe en burn out et que c’est trop tard», avertit-il.

Pour les gens qui ne peuvent pas abandonner leur travail pour des raisons économiques, il suggère de tout de suite se mettre à la recherche d’un nouvel emploi et de quitter dès qu’on a d’autres options.

«Il y a des gens qui en profitent pour se réorienter, qui retournent aux études. Quand on constate que les conditions de travail ne sont pas bonnes dans notre domaine, ça peut être une solution positive», suggère Angelo Soares.

Porter plainte

En dernier lieu, le professeur souligne qu’il est important de porter plainte, mais seulement lorsqu’on a déjà une porte de sortie: «Dans des organisations dysfonctionnelles, les plaintes sont vues comme des déclarations de guerre. Attendez d’avoir trouvé un nouvel emploi pour dénoncer sans subir de rétribution de la part de votre ancien employeur.»

Même si c’est beaucoup d’énergie à déployer après une situation déjà éprouvante, lorsqu’on subit ce qui se qualifie comme du harcèlement et de la discrimination, il faut dénoncer. Même chose lorsqu’un employeur contrevient aux normes du travail.

Les données en matière de violence au travail peuvent nous paraître effarantes. En 2015, la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) dénombrait 2024 incidents de violence (physique ou psychologique) au travail qui avaient causé des lésions.

Ce chiffre n’est que la pointe de l’iceberg, selon Angelo Soares: «Ce ne sont là que les dossiers qui se sont rendus à la CNESST. Il faut que la cause ait été retenue et surtout, que la personne ait porté plainte.»

