Des condoms de différentes couleurs de peau font réagir

Une entreprise britannique ne fait pas l’unanimité après avoir lancé une gamme de condoms qui imitent différentes couleurs de peau.

La compagnie londonienne Roam, qui vend notamment des jouets sexuels et des lubrifiants, a lancé à la mi-avril des condoms vendus en quatre couleurs, selon la teinte de peau de la personne qui souhaite les utiliser.

On retrouve la couleur originale, qui est transparente, un brun pâle, un brun moyen et un brun foncé.

Selon la compagnie, il s’agirait d’une première dans le monde.

«Les marques connues ont échoué à reconnaître les besoins nuancés de toutes les communautés sexuellement actives. Nos Skin Tone Condoms offrent une option qui n’a jamais existé auparavant et qui célèbre l’individualité», soutient l’entreprise en entrevue au New York Post.

Les condoms sont testés par des dermatologues et ultraminces, en plus d’être 100% véganes et fait de latex naturel.

Pour chaque préservatif vendu, Roam s’engage à remettre un condom à l’organisme de santé sexuelle Brook, qui œuvre au Royaume-Uni.

Vraiment nécessaire?

Depuis sa sortie, de nombreuses personnes se questionnent sur le bien-fondé de vendre un tel produit.

«J’ai du mal à comprendre l’intérêt de ce produit. En quoi le fait que le préservatif soit coloré serait plus inclusif qu’un préservatif transparent?», se demande l’utilisateur zabsh sur Instagram.

Plusieurs d’entre eux y voient une nouvelle ruse marketing afin de faire des profits.

«En quoi c’est choquant, les préservatifs existent depuis longtemps pour pimenter la vie de couple», affirme pour sa part l’utilisatrice mariedanael sur Instagram.

D’autres utilisateurs soulignent que c’est une bonne idée de laisser le choix à ceux qui désirent d’opter pour un condom selon la couleur de leur peau.