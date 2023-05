Hélène Boudreau révèle quelle est sa catégorie préférée sur les sites porno et ce n’est pas ce à quoi on s’attendait

Partager







Toujours aussi lumineuse, l’éternelle «Fille de l’UQAM» est la plus récente invitée du balado Entre elle et lui.

Animé par Franck The Dripper (également un des animateurs de Prends un break) et par la professionnelle en sexologie Anne-Marie Ménard, le balado Entre elle et lui ne compte que 4 épisodes jusqu’à présent, mais est déjà suivi par près de 4000 abonnés sur YouTube.

Ce nombre devrait grandir considérablement grâce au plus récent épisode, lancé lundi soir et mettant en vedette nulle autre qu’Hélène Boudreau.



Fidèle à son habitude, la plantureuse vedette d’OnlyFans a volé le spectacle avec son sens de l’autodérision et ses histoires juteuses.

Si on ne devait souligner qu’un seul extrait de son passage à Entre elle et lui, ce serait sans doute celui où Boudreau dévoile ses préférences en matière de vidéos pornographiques.

Lorsque Franck The Dripper lui demande «C’est quoi qui est écrit dans la barre de recherche à Hélène?», celle-ci fournit une réponse étonnante.



Comme nous, vous vous seriez probablement attendus à «Lesbiennes» ou «Fellations» ou, à la limite, «BBC»... bref, des trucs plutôt classiques, mais non...



(C’est à 38:05)

«Transexuelles» est donc la catégorie porno préférée d’Hélène Boudreau.

«Ça m’excite vraiment beaucoup. J’ai fait un film avec une transex sur mon OnlyFans. Je trouve que les transexuelles, y’ont des seins pis une queue. C’est le meilleur des deux mondes!», s’est exclamée avec sa candeur habituelle celle qui est inexorablement associée aux oursons en gelée.

Elle a ensuite ajouté que les autres catégories qui attirent son attention sont «Cartoon» et «DP» (Double pénétration).

Parmi les autres sujets abordés au cours de cet entretien, on note: sa relation avec l’argent, l’histoire du cambriolage de 40 000$ chez elle, les idées noires qu’elle a ressenties et comment elle vit avec la célébrité.

