On a consulté des circulaires d’épicerie de 1999 et ça fait mal au cœur

Partager







On le sait: ça coûte de plus en plus cher à l’épicerie. Sur Reddit, un usager a partagé des circulaires de Metro et Super C datant de décembre 1999 et on n’a pas pu s’empêcher de comparer les prix avec ceux d’aujourd’hui. On vous prévient: ça fait mal.

• À lire aussi: Arrêtez d’acheter des fruits et légumes coupés à l’épicerie: vous perdez BEAUCOUP d’argent

• À lire aussi: 4 recettes pas chères (et faciles) que vous pouvez faire à la maison

Si certains produits sont pratiquement étiquetés au même prix qu’aujourd’hui, comme le sac de mini carottes à 2,89$ ou à la barquette de champignons blancs (à rabais) à 99 cents, d’autres vous feront regretter cette époque pas si lointaine.

C’est notamment le cas de la douzaine d’œufs vendu chez Metro pour 1$ (prix régulier: 1,38$). Aujourd’hui, le même produit de la marque maison est vendu 3,89$, soit une augmentation de près de 400%.

PHOTO tirée d'Imgur

PHOTO tirée d'Imgur

Toujours chez Metro, le sac de 4 lb de pommes Cortland est affiché à 2,79$, alors que le même article coûte dorénavant 7,99$.

Pour les amateurs de la tartinade de chocolat à la noisette Nutella, attachez votre tuque, car vous voudrez retourner en 1999-2000. Chez Super C, le pot de 400 g était vendu 2,99$. Vous déboursez en 2023 4,59$ pour 375 g. C’est donc pas mal plus cher pour un format plus petit.

PHOTO tirée d'Imgur

Quant au beurre d’arachides de la marque Sélection, il est aujourd’hui affiché à 3,79$ pour 500 g, alors qu’il coûtait 1,69$ il y a plus de 23 ans.

PHOTO tirée d'Imgur

Les amateurs de rôti du roi bardé de gras de porc seront également frappés de nostalgie: le produit se vendait 2,99$ la livre (à rabais) à l’époque, alors que Super C le vend aujourd’hui 9,99$ la livre.

*À noter qu'on a comparé les prix avec ceux du 2 mai 2023.

À voir aussi: