Voici comment ressentir les effets du LSD et des champignons magiques sans prendre de drogue

Si les effets des substances psychédéliques vous intriguent, mais que vous ne voulez pas prendre de drogue, sachez qu’il existe des vidéos et des applications qui offrent des simulations de plus en plus réalistes. Voici comment goûter aux hallucinations induites par le LSD et les champignons, sans jamais y toucher.

Le 3 février dernier, l’artiste Loka a partagé sur YouTube une vidéo hyperréaliste qui reproduit, à la première personne, les effets d’une intoxication à la psilocybine, le principal élément psychoactif des champignons magiques.

«Il s’agit d’une simulation visuelle/auditive d’une expérience de psilocybine à haute dose. C’est potentiellement mon œuvre la plus ambitieuse à ce jour, j’ai passé les deux derniers mois à travailler dessus et je suis heureux de pouvoir enfin la révéler au public», peut-on lire en description sous la vidéo.

La vidéo a été vue plus de 2,5 millions de fois depuis sa mise en ligne, le 2 février dernier.

Pendant presque 8 minutes, l’œuvre vous amène dans un quartier résidentiel pour une promenade pendant laquelle vous aurez l’impression d’avoir ingéré des champignons magiques.

Si le concept est simple, la réalisation de la vidéo relève d’un tour de force.

L’artiste indique avoir utilisé plusieurs nouvelles techniques, dont des outils d’intelligence artificielle permettant de générer des images numériques réalistes à partir d’un texte descriptif, pour arriver à ce résultat final.

Si YouTube regorge de contenus qui vous promettent des voyages psychédéliques, les changements de couleur, le mouvement des objets, les hallucinations et les sons dans la vidéo de Loka semblent particulièrement convaincants.

En commentaire, plusieurs soutiennent que l’œuvre est une réplique très crédible des effets visuels et auditifs qui suivent la prise d’une grande dose de champignons magiques.

«Un gars avec 10 000 abonnés sur YouTube a réussi à faire ce que des films hollywoodiens valant des centaines de millions de dollars n’ont même pas réussi à faire. Je suis impressionné!!!», indique une personne dont le commentaire a récolté plus de 12 000 mentions «J’aime».

Des effets bénéfiques pour le cerveau?

Dans les dernières années, plusieurs projets d’envergure ont vu le jour pour simuler les effets hallucinatoires des psychédéliques. Un des pionniers, c’est le logiciel DeepDream, de Google. Lancé en 2015, il permet de créer des paysages psychédéliques à partir d’images réelles.

En 2017, une équipe de chercheurs de l’Université de Sussex, au Royaume-Uni, a légèrement modifié l’algorithme du programme pour pouvoir projeter des images dans un casque de réalité virtuelle et créer une «machine à hallucinations». Un des objectifs des scientifiques était de pouvoir mieux étudier les effets des altérations de la conscience provoqués par la prise de substances psychédéliques.

Depuis, plusieurs applications du genre ont été créées pour le plaisir ou à des fins scientifiques.

D’ailleurs, une étude publiée dans la revue scientifique Nature en mars 2022 a conclu que les hallucinations visuelles, même lorsqu’elles sont artificielles, peuvent mener à certains des avantages associés à prise drogue psychédélique sur le cerveau. Elles permettraient notamment d’améliorer les traitements de psychothérapie, en favorisant une meilleure communication entre les neurones du cerveau.