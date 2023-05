Dan et Léonie se vident le coeur à la suite de leur élimination

Partager







Les éliminations s'enchaînent à l’île de l’amour!

Dan et Léonie ont fait leurs valises et ont dû quitter l’aventure dans une élimination surprise qui n’a pas fait l’affaire de tout le monde.

• À lire aussi: L'île de l'amour: Kim et Edouard avaient déjà prévu partir de l'aventure

• À lire aussi: L'île de l'amour: Stanley se confie sur son élimination

«On s’y attendait vraiment pas, ça a été une grosse semaine remplie d’émotion», a lancé Léonie.

La veille, cette dernière avait reçu l'appui du public en étant élue l’une des Insulaires ayant le plus de chances de trouver l’amour.

«Le Québec croit en moi et en mes chances de trouver l’amour, mais le lendemain, je me fais éliminer. C’est pas facile», a-t-elle ajouté.

Mis en danger par Hugo et Lorie, le duo de Dan et Léonie n’est pas rancunier envers eux, mais ne croit pas en leurs chances de terminer l’aventure ensemble.

«On n’est pas rancuniers. J’aurais mis peut-être un autre couple que nous mais le choix est fait. [...] Après réflexion, je ne suis vraiment pas certain que ça fonctionnerait dans la vie de tous les jours», lance Dan avec l’approbation de Léonie.

«Hugo me décrivait sa femme parfaite et ça ne correspondait vraiment pas avec Lorie, mais plus avec Léonie. [...] Je crois que la différence d’âge va faire une grosse différence dans leur vie en général. À part le fait qu’ils s’embrassent et se collent, on voyait pas grand chose. On pourrait dire que c’est vraiment plus physique, sans être méchant», a-t-il ajouté.

De leur côté, Léonie et Dan ont eu la chance de faire le point sur leur relation.

«Tout ce qu’on a vécu dans le contexte de télé-réalité était réel. Dans l’aventure, Dan était vraiment mon pilier et je savais que je pouvais compter sur lui. [...] On a réalisé qu’on était quand même différents et on se serait un peu tapé sur les nerfs», explique Léonie.

«Je me suis fait mettre dans la friendzone mais c’est pas grave», réplique Dan en riant.

Les Insulaires dans le Sac

Après chaque cérémonie de la flamme, le Sac de Chips aura la chance de s’entretenir avec les Insulaires exclus de l’aventure. Ils devront répondre à nos questions croustillantes sur leur passage dans l’aventure.

1. Qui french le mieux ?

Léonie: Je dois dire que quand Dan m’a prise dans ses bras pour me frencher, c’était très hot.

Dan: Je dirais Léonie, on a eu des bons frenchs!

2. Quelle est la personne la plus sexy en maillot de bain ?

Dan: Pour vrai, Léonie!

Léonie: Je vais dire Dan!

3. Si tu avais eu la chance d’aller dans une suite intime, avec qui l’aurais-tu pris ?

Léonie: J’aurais pris Dan voyons!

Dan: J’aurais aussi pris ma Léonie d’amour.

4. Fuck, Marry, Kill

Léonie: (Raphaël, Dan et Gabriele) Je vais marier Raphaël, je couche avec Dan et je tue Gabriele, mais je ne veux pas le tuer!

Dan: (Léonie, Kim et Paola) Je vais marier Léonie, je couche avec Paola et je tue Kim, même si je l’aime.

5. Quel couple est le moins compatible ?

Léonie: Paola et Gabriele je dirais. Pour leur avoir parlé, je pense que les deux sont là pour les bonnes raisons mais je ne crois pas qu’ils aient eu un coup de foudre.

Dan: Je vais la suivre là-dessus aussi. Il est tellement proche de ses valeurs qu’il ne pourrait pas jouer sur deux camps.

6. Selon toi, est-ce qu’il y a un couple qui peut se rendre jusqu’à la fin ?

Léonie: J’ai vu les yeux de Bianka quand elle a vu Cédric et je leur souhaite vraiment de se rendre à la fin. Une semaine plus tard, j’ai entendu des choses à son sujet et je ne suis pas vraiment certaine de ses intentions.

Dan: Le couple de mon boy Kevin. Je leur souhaite vraiment de gagner.

Pour voir ou revoir le parcours de Dan et Léonie à l’île de l’amour, rendez-vous à TVA+

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s