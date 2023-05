Hogwarts Legacy: quand est-ce que le jeu sort sur PS4 et Xbox One?

Partager







L’attente est terminée: Hogwarts Legacy s’en vient sur les consoles d’anciennes générations.

C’est à partir du vendredi 5 mai 2023 que les joueurs sur PlayStation 4 et Xbox One pourront enfin explorer Hogwarts Legacy, pour 79,99$ CA. Toutefois, la disponibilité du jeu peut varier selon l’endroit où vous vous trouvez.

En Amérique du Nord, le jeu devrait débloquer à partir de minuit, heure de l’Est. En Europe, on parle de 4h (UTC) et 6h (HNEC).

Si vous avez précommandé le jeu, le contenu spécial de précommande vous sera offert comme prévu, même si Hogwarts Legacy est déjà sorti sur les consoles de la génération actuelle.

Toutefois, les joueurs qui espèrent explorer Hogwarts sur la Nintendo Switch devront patienter encore un peu, car le jeu sort seulement le 25 juillet 2023.

Malgré ses lancements à différentes dates, Hogwarts Legacy a connu un énorme succès, s’écoulant à plus de 12 millions de copies en quelques semaines. Une nouvelle série télé HBO qui reprendra les événements des livres Harry Potter a aussi été annoncée.

Hogwarts Legacy aura un obstacle de taille pour ses ventes sur anciennes générations, toutefois. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sort le 12 mai et bien que les deux franchises soient différentes, elles pourraient attirer un public semblable. On sait que les jeux The Legend of Zelda ont tendance à être long aussi, alors les joueurs vont peut-être y consacrer un peu plus de temps et laisser les sorciers de côté. À suivre!

