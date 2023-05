L'influenceuse Julie-Anne Ho dévoile sa silhouette dans un look transparent

Partager







L'ex-double-candidate d'Occupation Double était à tomber par terre avec un look en transparence pour le fameux évènement Printemps du Mac.

Dans une longue robe crème en tulle aux accents satinés Fillipa K, Julie-Anne s'est rendue au New City Gaz pour la soirée mondaine.

En légende, Julie-Anne indique «@printempsmac 2023!!!!!! Rate my look but please be nice ahah 🫶🏼 Merci à mon glam team 😩

Hair : @kevinskyle__kk MUA: @beautybyvirginie Nails: @nails_byelliek Dress: @filippa_k Que j’ai déniché dans un sample sale à 160$ au lieu de 800!!! J’en revenais pas 😭 Shoes: @blacksuedestudio Earrings: @zara»

Le look est accessoirisé d'un menu sac à main, des boucles d'oreilles massives et des sandales mules argentées à ganses translucides.

À la soirée, Julie-Anne a pris la pause avec son coiffeur et complice Kevins-Kyle, l'artiste derrière son wet look. Kevins-Kyle a lui aussi osé la transparence.

Julie-Anne a également immortalisé le look beauté créé par la maquilleuse Virginie Rabanales. Elle est flamboyante.

Si nous devions évaluer son look, on donnerait 10/10. C'est un sans-faute pour Julie-Anne!

