On vous explique pourquoi vos doigts ratatinent dans l’eau

Vous vous posez des questions quant à votre santé? 24 heures vous répond. Avantage évolutif ou étrange accident? La question parait simple, mais on ne sait toujours pas exactement pourquoi nos doigts deviennent tout fripés en sortant du bain.

On a longtemps pensé que ce phénomène était causé par l’osmose, c’est-à-dire une infiltration d'eau dans la peau qui fait gonfler nos cellules. Bien cette explication a été démentie depuis longtemps, si vous faites une recherche sur Google, vous tomberez assurément sur cette théorie.

Le bout de nos doigts et orteils se fripe en moyenne après 3,5 minutes d’exposition à l’eau chaude. 40 °C est considéré comme la température optimale pour ratatiner rapidement. Dans de l’eau plus tiède (20 °C), ça prend plutôt autour de 10 minutes. Après 30 minutes passées dans l’eau, on atteint le maximum du ratatinement des extrémités.

En 1936, on a découvert que les doigts des patients dont le système nerveux avait été endommagé restaient complètement lisses lorsque plongés dans l’eau chaude. Le ratatinement des doigts est donc une réaction provoquée par le système nerveux, plus précisément le système nerveux autonome, qui est responsable des mécanismes inconscients du corps, comme la respiration, la digestion, la transpiration, etc.

C’est la faute aux ions

Le ratatinement des doigts dans l’eau est en fait le résultat d’une réaction électrique en chaîne.

Lorsqu’on plonge nos doigts dans l’eau, elle s’infiltre dans les pores à la surface de la peau qui servent à évacuer la sueur. Cette eau est différente de celle contenue dans nos cellules, qui comprend des électrolytes.

Ça crée un déséquilibre entre les deux types d’eau aux charges électriques différentes et un mouvement des ions (atomes chargés électriquement) dans nos cellules, donc un courant électrique. Cet infime courant électrique est suffisant pour activer les nerfs présents à la surface des doigts (ou des orteils) et resserrer les vaisseaux sanguins aux extrémités.

Comme les vaisseaux sanguins deviennent plus petits, mais que la peau ne change pas, ça crée les creux et les rides qu’on observe lorsque nos doigts ratatinent.

Ce réflexe n’est pas conscient, mais il ne fonctionne pas si les nerfs sont endommagés.

L’hypothèse évolutive

On sait comment les doigts ratatinent, mais le pourquoi, c’est une autre question. Est-ce une coïncidence ou ce trait a-t-il évolué chez les humains pour une raison?

L’hypothèse selon laquelle les doigts ratatinés offraient un avantage évolutif a été posée pour la première fois en 2011 par Mark Changizi, un neurobiologiste évolutif. Selon Changizi, les doigts fripés permettent de mieux saisir des choses sous l’eau. Cette capacité aurait permis aux humains et peut-être leurs ancêtres de mieux attraper des plantes ou des poissons dans l’eau.

Une étude publiée dans Biology Letters en 2013 a testé cette hypothèse avec des billes plongées dans l’eau. Agripper et déplacer les billes mouillées a pris 17% plus de temps aux participants que les billes sèches. Mais lorsque leurs doigts ratatinaient, après 30 minutes passées dans l’eau, les participants arrivaient à déplacer les billes mouillées 12% plus rapidement qu’avec leurs doigts lisses.

Avec des billes sèches, aucune différence notable entre les participants aux doigts ratatinés et ceux aux doigts lisses n’a été observée.

Cela confirme-t-il automatiquement l’hypothèse évolutive? Pas nécessairement. D’autres expériences tentant de reproduire de tels résultats ont été tentées, sans succès.

Il est également difficile d’observer si le phénomène est réservé aux humains ou si nos plus proches parents ont également les doigts qui ratatinent. La majorité des singes évitent généralement l’eau. Les macaques japonais, connus pour leur amour des sources chaudes, auraient toutefois aussi les doigts qui fripent après leurs longs bains.

AFP Des macaques japonais qui se baignent dans une source d'eau chaude.

Un indicateur polyvalent

Même si on ne connaît toujours pas la fonction première du ratatinement des doigts, il est utile pour identifier de nombreux problèmes de santé.

Il permet de découvrir de potentielles lésions nerveuses, mais aussi la maladie de Parkinson dans ses phases initiales, qui fait que les doigts d’une main ratatineraient moins que les autres.

Les doigts des personnes qui souffrent de psoriasis ou du vitiligo prendront également plus de temps à se friper dans l’eau. Ce ratatinement moindre peut aussi être le signe de diabète de type 2 ou d’insuffisance cardiaque.

Au contraire, les gens atteints de fibrose kystique (ou qui sont porteurs d’un gène qui est associé) auront les doigts et les mains qui ratatinent davantage.

