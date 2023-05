Photo de sa poitrine en gros plan et message incongru: Britney Spears l’échappe encore sur Instagram

Partager







On avait l’intention de laisser Britney tranquille, mais c’est difficile d’ignorer son étrange gestion d’Instagram.



La chanteuse pop par excellence des années 1990 fait une fois de plus parler d’elle en raison de ses fresques sur Instagram.

Cette fois-ci, c’est une énigmatique publication mise en ligne dans la nuit de mardi à mercredi qui a laissé ses admirateurs pantois.



Les deux images et le message de la chanteuse de Oops!... I Did It Again se présentent ainsi:

1-D’abord, une photo montre, EN TRÈS GROS PLAN, le décolleté plus que plongeant de Spears.

2- Ensuite, on lit le message qui dit «Si je faisais claquer mes seins, pourrais-je faire un POP comme un ballon jeudi ??? TIC TAC TIC TAC !!! Je salue toutes les put*** aujourd'hui PAS seulement avec mon majeur ... mais ma poitrine aussi !!!! Comment épelez-vous poitrine... est-ce des échecs (chess) ou de la poitrine (chest) ???»



3- On va voir l’autre photo, qui est en noir et blanc, et qui montre des hommes jouant aux échecs il y a plusieurs décennies.

Il n’est pas clair de quoi Britney parle, mais une chose est claire, c’est que c’est confus.



Si les commentaires sous sa publication étaient ouverts, ils témoigneraient probablement de l’incompréhension du public face à son curieux message.



D’ailleurs, l’entourage de la chanteuse de Baby One More Time serait de plus en plus concerné par les agissements saugrenus de la star.



Selon TMZ, le mari de Spears Sam Asghari, son gérant et des thérapeutes auraient préparé un plan d’intervention afin de remettre la principale intéressée sur les rails.

