Pizza Week 2023: Voici 5 pizzas à mettre sur votre «bucket list»

C’est officiellement le retour de la Pizza Week et en cette occasion, des restaurateurs des quatre coins du pays proposent des créations fromagées originales.

Avec ces centaines d'options disponibles, il peut être difficile de faire un choix!

Voici donc 5 pizzas gourmandes et locales à essayer absolument:

1. Pizza hawaïenne au cochon braisé - Piazzetta

N'ayant pas froid aux yeux, la Piazzetta présente une pizza hawaïenne au cochon braisé. Malgré que la présence de morceaux d'ananas sur une pizza crée souvent de grands débats culinaires, on doit dire que la sauce pomodoro, le jambon braisé, le prosciutto fumé grillé et le chutney d'ananas qui la compose ont de quoi piquer vivement notre curiosité et creuser notre appétit.

2. La Grosse Charest - Quartier Général

On s'éloigne ici de la sauce à pizza traditionnelle avec une sauce à base de purée de piment typiquement balkanique. Mais, cette pizza n'a pas seulement qu'une sauce spéciale, oh non! Elle est également garnie d'ingrédients décadents comme du pepperoni, du bacon fumé 30 jours au bois d'érable, des oignons rouges, de la mozzarella et des fameux cevapis (rouleaux de viande hachée et grillée) du restaurant. Miam!

3. Texas Pizza Massacre - Pub Chez Murphy's

Avez-vous dit mac & cheese?! Oh que oui! Le Pub Chez Murphy's se lance dans le fromage et le réconfort avec une pizza qui a absolument tout pour plaire aux plus grands foodies : de la sauce façon mac & cheese à la Sauvagine, des oignons caramélisés, du maïs, de la mozzarella, de la sauce BBQ au brandy et de la brisket de boeuf fumé façon texane. Wow.

4. Mushaboom - G Pizzas

Les passionnés de champignons ne pourront tout simplement pas passer à côté de ce chef d'oeuvre spécialement conçue pour eux (et la Semaine de la Pizza). Composée de velouté de cèpes et truffes estivales, de champignons, de romarin & des fromages Grana Padano et Louis D'or, cette pizza comblera de bonheur quiconque aura la chance de savourer chacune de ses pointes.

5. Lambies - Brama

Envie de sortir des sentiers battus et de vous régaler à fond en le faisant? Cette pizza est faite pour vous! De l'agneau grillé, du citron carbonisé, des tomates cerises du pays, de la menthe fraîche, de la crème aigre au concombre épicé, des oignons rouges marinés et du fromage brie Emperor s'unissent sur cette pizza qui ne laissera personne indifférent, c'est garanti.

Pour voir toutes les pizzas présentées durant la semaine de la pizza, c'est par ici .

