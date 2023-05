Sur quel réseau social passons-nous le plus de temps dans le monde?

Partager







Sur les réseaux sociaux, il n'est pas rare de perdre la notion du temps. Et certaines applications accaparent plus les utilisateurs que d'autres. Entre YouTube, TikTok ou encore Instagram, découvrez sur quel réseau social nous passons le plus de temps dans le monde.

Ce n'est pas une grande surprise et pourtant, TikTok s'impose comme le réseau social sur lequel les utilisateurs du monde entier passent le plus de temps. Une tendance que l'on constate également en France plus précisément.

Dans le rapport «Digital 2023 April Global Statshot Report», publié en partenariat avec Meltwater et We Are Social en avril 2023, les données récoltées par data.ai sont formelles: les utilisateurs ont passé plus de 31H5 par mois au quatrième trimestre 2022 sur l'application Android de TikTok, entre octobre et décembre 2022.

L'application chinoise a réussi l'exploit de dépasser YouTube, premier avec 23h4 par mois au deuxième trimestre 2022. Désormais, la plateforme de vidéo se place à la deuxième place avec 27h19 minutes par mois.

Si le temps moyen passé a aussi augmenté pour YouTube, les résultats du rapport démontrent que les utilisateurs de TikTok ont vu leur temps moyen passé en ligne augmenter plus rapidement par rapport au trimestre précédent. En effet, les utilisateurs avaient consacré 22h9 par mois sur l'application Android du géant chinois au deuxième trimestre 2022. Quant à Messenger, l'application de messagerie du groupe Meta prend la dernière place avec Snapchat, avec 3h17 minutes de temps passé par mois en moyenne par les utilisateurs sous Android.

Le groupe Meta séduit toujours autant les utilisateurs avec Facebook à la troisième place avec 18h17 minutes de temps passé par mois, suivi par WhatsApp avec 16h50 minutes et Instagram avec 12h30 minutes.

Malgré l'évolution importante de TikTok, YouTube reste tout de même devant la plateforme chinoise comme l'application la plus utilisée par jour par les utilisateurs sous Android. YouTube se place deuxième avec 63.2% d'utilisation derrière WhatsApp, premier du classement à 82.6% mais devant TikTok, cinquième du top à 60.5%.

Malgré tout, le rapport souligne aussi que les internautes passent de moins en moins de temps sur internet, et ce, même sur les réseaux sociaux.