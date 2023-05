Une agente de bord vous donne ses meilleurs trucs de voyage

Partager







Une jeune hôtesse de l’air néerlandaise a partagé ses meilleurs trucs et astuces pour voyager qu’elle a appris grâce à son travail. Ce qui l’inquiète le plus: les bactéries et germes dans l’avion et à l’hôtel. Sa solution: le bonnet de douche.

Capture d'écran - Tiktok @esthersturrus

Recouvrir ses chaussures d’un bonnet de douche

Au lieu d’acheter des sacs spéciaux à emporter sur les vols pour séparer les souliers sales des vêtements, Esther Sturrus, une Néerlandaise de 22 ans, suggère d’utiliser des bonnets de douche offerts par les hôtels. C’est une bonne alternative gratuite aux sacs à usage unique.

Un bonnet de douche pour recouvrir la télécommande de l’hôtel

L’agente de bord, qui travaille pour l’entreprise aérienne britannique TUI, se sert aussi de ces fameux bonnets de douche pour emballer sa télécommande d’hôtel pour repousser les germes.

Selon la tiktokeuse néerlandaise, les télécommandes sont rarement nettoyées et c’est pourquoi elle évite de les toucher directement.

Capture d'écran - Tiktok @esthersturrus

Utiliser un cintre pour fermer les rideaux

L’hôtesse de l’air déteste les rideaux qui ne ferment pas complètement, laissant la lumière pénétrer à travers les interstices. Pour remédier au problème, elle utilise un cintre avec des pinces métalliques.

«Vos rideaux ne se ferment pas correctement? Utilisez un cintre, lance-t-elle dans la vidéo qui a été vue plus de 1,2 million de fois. Vous attachez ceci sur le rideau pour qu’il n’y ait plus de lumière entre les deux.»

Laisser une chaussure dans le coffre-fort

Cela vous sonne drôle? Normal. C’est pourtant une bonne idée. En mettant toujours ses souliers dans le coffre-fort, elle s’assure de ne pas y laisser des objets de valeur, comme une carte de crédit ou une montre, avant de quitter la chambre.

Capture d'écran - Tiktok @esthersturrus

C’est en effet plutôt rare de partir pour l’aéroport... sans nos souliers!

Tremper une petite serviette en arrivant à l’hôtel

Comme dans l’avion, l’air est souvent sec dans les chambres d’hôtel. C’est pourquoi elle suggère de mouiller une serviette et de la placer devant le radiateur. L’eau va tranquillement s’évaporer de la serviette et contribuer à humidifier la chambre.

Et surtout, ne déposez pas la brosse à dents sur le lavabo!

Aux yeux de Sturrus, les lavabos des hôtels ne sont jamais nettoyés correctement. C’est pourquoi elle évite de déposer sa brosse à dents sur le lavabo de sa chambre d’hôtel.

«Je retourne un gobelet en papier et j’y dépose ma brosse à dents. N’importe quel récipient peut être utilisé. De cette manière, je n’ai pas à la mettre sur l’évier.»