[VIDÉO] Jemmy Echaquan-Dubé dévoile ses meilleures adresses à Montréal

Celle qu'on connait pour son rôle de Daisie dans la série Fugueuse s'est prêté au questionnaire J’irai où tu iras et partage ses meilleures adresses à Montréal et aux alentours.

Depuis des années, l’équipe de Silo 57 s’amuse à sonder les artistes d’ici afin de connaître leurs carnets d’adresses.

Jemmy fait d'ailleurs partie du programme ambassadeur.drice.s: Tel-jeunes dans le quotidien des ados. Ce programme a pour but de démocratiser les sujets et questions délicates qui émergent durant l’adolescence. L’activité rappelle aux jeunes qu’ils ne sont pas les seuls à vivre cette période de questionnement et qu’ils ont différentes options accessibles et gratuites pour les appuyer.

Visionnez la vidéo ci-haut pour découvrir toutes les meilleures adresses de Jemmy Echaquan-Dubé.

Elle dévoile dans la vidéo ci-haut l'endroit idéal où aller en date avec une personne hyperactive, son café préféré, sa passion inégalée pour les dumplings (et où en trouver des bons à Montréal) et bien plus.

Bonne écoute!

