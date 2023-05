Voici (presque) la maison la moins chère au Québec en mai 2023

Partager







Comme chaque mois, 24 heures a épluché des sites d’annonces de propriétés à vendre pour trouver la maison la moins chère sur le marché québécois. Puisque celle d’avril dernier est toujours à vendre (et qu’elle est encore la moins chère), on s'est tourné la résidence avec le deuxième prix de vente le plus bas. On vous fait le tour du proprio.

Ce mois-ci, transportons-nous vers Matagami, dans la MRC de la Jamésie, dans le Nord-du-Québec, à quelque 730 km au nord de Montréal.

La petite municipalité de 1400 habitants pourrait peut-être compter sur vous pour être le prochain Matagamien ou la prochaine Matagamienne, puisqu’une petite maison mobile bâtie en 1969 est actuellement en vente à 24 000$. La maison se trouve sur un terrain de 743 mètres carrés.

PHOTO Royal LePage

Malgré sa petitesse, l’immeuble compte d'ailleurs quatre chambres à coucher. L’annonce de Royal LePage souligne également le potentiel de cette maison, qui vient avec un garage détaché. L’acheteur pourrait la «rénover selon [ses] goûts», indique-t-on.

PHOTO Royal LePage

Ça tombe bien, puisque la résidence pourrait certainement bénéficier de quelques coups de pinceau, d’un nouveau plancher dans quelques pièces et de quelques travaux dans la salle de bain.

PHOTO Royal LePage

PHOTO Royal LePage

Autrement dit, c’est une maison de choix pour les personnes manuelles.

L'emplacement de la maison est d'ailleurs tout désigné: elle se trouve tout près d’une quincaillerie, mais aussi d’écoles, d’épiceries, de parcs, de l’aréna municipal et de la rivière Bell.

Une aubaine régionale

Le terrain et le bâtiment ont une valeur respective de 4100$ et 25 600$, pour un total de 29 700 piastres, selon le rôle d’évaluation foncière. Le prix demandé est donc près de 20% inférieur à la valeur réelle du terrain et de la maison.

PHOTO Ville de Matagami

Il s’agit aussi d’une aubaine pour la région, puisque la valeur moyenne d’une résidence du genre était évaluée à un peu plus de 87 800$ en 2022, selon les données de l’Institut de la statistique du Québec.

À noter que la maison mobile est vendue sans garantie légale, «aux risques et périls de l’acheteur».

