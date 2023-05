Partager







Un somptueux séjour. Un cadre idyllique. Des vacances inoubliables. Le rêve, non?

Ne cherchez pas plus loin, car aux quatre coins de la province se trouvent de luxueux hébergements qui vous en mettront plein la vue.

Sans plus attendre, voici donc 11 hébergements de rêve pour de somptueuses vacances au Québec:

Mont-Tremblant, Laurentides

Situé directement sur le lac Tremblant, l’Hôtel Quintessence offre la nature en spectacle et le confort ultime. Relaxez en amoureux dans une suite spacieuse, glissez dans vos peignoirs et pantoufles, collez-vous au bord du feu de bois ou filez au spa pour un moment de détente.

À partir de 435$/nuit

Les détails: www.hotelquintessence.com

North Hatley, Cantons-de-l’Est

Sur les rives du lac Massawippi, tout près de North Hatley, le Manoir Hovey est l’endroit par excellence où se gâter. Entre les chambres stylisées, la cuisine haut de gamme inspirée du terroir et le spa de renommée mondiale qui ouvrira en 2023, y loger est tout simplement unique.

À partir de 494$/nuit

Les détails: manoirhovey.com

La Malbaie, Charlevoix

Surplombant le fleuve Saint-Laurent sur la falaise de Pointe-au-Pic, Fairmont Le Manoir Richelieu évoque le luxe depuis l’accueil de ses tout premiers visiteurs en 1899. De la vue exceptionnelle depuis ses chambres à l’expérience gastronomique de ses quatre restaurants, en passant par les nombreuses activités de plein air à proximité, cet hôtel mythique garantit des vacances merveilleuses.

À partir de 259$/nuit

Les détails: fairmont.com

Petite-Rivière-Saint-François, Charlevoix

De par le monde, Club Med est synonyme de séjour luxueux et la propriété de Charlevoix ne déçoit guère. Que ce soit pour profiter des pistes enneigées du Massif en hiver ou s’adonner à la randonnée en été, les chambres lumineuses, les repas exquis et les nombreuses activités incluses promettent des vacances amusantes et sans tracas.

Formule tout inclus de minimum deux nuits à partir de 1665$

Les détails: www.clubmed.ca

Montebello, Outaouais

Des chalets de luxe au bord de 65 lacs privés en retrait des autres vacanciers sur une réserve sauvage de 265 km carrés: c’est ce qu’offre Kenauk Nature à Montebello. Que vous soyez amateur de pêche, de chasse, de randonnée ou simplement en quête de quiétude, vous aurez de quoi vous émerveiller devant de si grands espaces tranquilles et protégés.

À partir de 1355$/nuit pour le chalet Deluxe Papineau (sept chambres), minimum deux nuits.

Les détails: kenauk.com

Sainte-Agathe-des-Monts, Laurentides

Faisant partie de la famille Relais & Châteaux, StoneHaven Le Manoir propose un voyage dans le temps. Avec ses meubles antiques, son décor unique à chaque chambre, une literie de haute qualité et une vue imprenable sur le lac des Sables, vous apprécierez chaque moment passé sur cette charmante propriété.

À partir de 260$/nuit

Les détails: www.stonehavenlemanoir.com

Sainte-Béatrix, Lanaudière

Quoi de mieux qu’un séjour personnalisé pour passer un bon moment en famille ou entre amis? M Resort & Spa est tout indiqué avec ses nombreuses chambres, des espaces de relaxation, spa, sauna, foyer extérieur et déjeuner inclus. Vous pouvez également ajouter les services de massothérapie, de chef à domicile, de professeur de yoga et de musiciens pour des vacances sur mesure.

À partir de 495$/nuit pour deux personnes, 150$/personne supplémentaire/nuit

Les détails: mresortandspa.com

Réserve faunique de Matane, Gaspésie

À 615 mètres d’altitude dans la réserve faunique de Matane se cache la très intime Auberge de montagne des Chic-Chocs. Atmosphère chaleureuse et quiétude sont au rendez-vous dans cet établissement niché au cœur d’un paradis naturel de 60 km2. Le soir venu, sirotez un verre de vin devant le foyer, faites trempette dans le spa et laissez le chef concocter de savoureux plats.

À partir de 347,50$/nuit par personne, minimum deux ou trois nuits (été)

Les détails: www.sepaq.com/ct/amc

Saint-Sauveur, Laurentides

À la recherche d’un lieu intime et spectaculaire pour recevoir familles et amis? Le Chalet des Laurentides offre une vue époustouflante sur la région, en plus de pouvoir accueillir jusqu’à 20 personnes. Piscine chauffée, spa, sauna, hamacs, deux cuisines complètes, plusieurs balcons, terrasses et foyers, table de billard et bien plus... C’est l’endroit rêvé pour un week-end sans compromis.

À partir de 2000$/nuit pour 20 personnes

Les détails: www.monsieurchalets.com

Wendake, région de Québec

Faites une véritable immersion dans la culture wendat du côté de l’Hôtel-Musée Premières Nations. Depuis votre chambre, laissez-vous bercer par le bruit du vent dans les arbres et le doux son de la rivière Akiawenrahk, dégustez une cuisine du terroir autochtone au restaurant La Traite et imprégnez-vous des mythes et légendes des conteurs dans la traditionnelle maison longue.

À partir de 206,10$/nuit

Les détails: hotelpremieresnations.ca

Havre-Aubert, Îles-de-la-Madeleine

Au cœur du golfe du Saint-Laurent, sur la pointe ouest de l’île du Havre Aubert, la maison Les Rochers à l’architecture moderne et minimaliste vous accueille pour un séjour de rêve entre vents et marées. La fenestration abondante donne l’impression de ne faire qu’un avec la mer et les collines dorées des îles de la Madeleine, de quoi amplement décrocher du quotidien.

À partir de 500$/nuit, minimum de sept nuits pour six personnes

Les détails: lesrochers.voyage

