Apple Arcade lance 20 jeux en un jour

Partager







Il faut rendre à César ce qui est à César: la constance d’Apple dans sa gestion du service de jeux vidéo Apple Arcade a de quoi surprendre. Même sans parler du contenu constamment ajouté aux titres existants, un nouveau jeu est lancé pratiquement chaque semaine sur le service (de deux à quatre par mois environ).

Pas aujourd’hui. Sans aucune raison apparente, Apple lance ce matin non pas un, mais plutôt vingt nouveaux jeux, soit quatre exclusivités et seize « App Store Greats », des jeux habituellement payants ou gratuits à jouer, dont les publicités et les microtransactions ont été retirées pour Apple Arcade.

J’ai eu l’occasion d’en essayer quelques-uns avant leur lancement. Voici ceux qui ont retenu mon attention.

Cityscapes : Sim Builder

s

Cityscapes : Sim Builder. Courtoisie Apple

Je suis un amateur de jeux comme Sim City depuis que je suis tout petit. Je n’y joue pas constamment, mais tous les deux ou trois ans, j’en installe un et je m’y perds pendant des semaines, jusqu’à ce que l’envie passe. Ce n’est pas pour rien que j’ai refait le 3e lien dans Cities : Skylines l’an dernier!

Je n’ai toutefois jamais embarqué dans les versions mobiles de ces jeux. Il faut dire que les publicités et, surtout le concept de devoir payer pour ne pas attendre qu’un immeuble soit construit, m’embêtent au plus haut point.

Cityscapes : Sim Builder pourrait être l’exception à la règle. Le titre reprend absolument tous les éléments classiques que le genre à offrir. « C’est un hommage. Nous voulions revenir à nos racines », m’a expliqué Kip Katsarelis, gestionnaire de produits chez Magic Fuel Games, un studio qui regroupe plusieurs anciens employés de chez Maxis, à qui l’on doit la célèbre franchise. Katsarelis lui-même était d’ailleurs producteur principal de Sim City 4 à l’époque.

Cityscapes : Sim Builder m’a semblé un bon compromis entre le PC et le mobile. Le titre offre une interface simplifiée par rapport à un jeu d’ordinateur, mais pas trop, et l’expérience n’impose aucun des compromis qui font de Sim City Buildit (pour n’en nommer qu’un) un jeu sans intérêt.

Le jeu offre aussi quelques concepts un peu plus modernes que ses prédécesseurs. Les citoyens ont par exemple une conscience environnementale. Terminé l’époque où vous pouviez tout bulldozer sans impunité : si un sanctuaire de tortues se trouve sur la carte de votre ville, le remplacer par une tour à condos déplaira à vos électeurs.

Détail intéressant : les citoyens apprécient aussi une maison avec un bon pointage de « marchabilité », qui s’obtient en s’assurant que leur travail et des commerces sont à distance de marche de leur domicile.

Car non, même si le jeu est lancé en 2023, les habitants de Cityscapes : Sim Builder n’ont toujours pas adopté le télétravail.

What the Car?

s

Les créateurs du jeu de golf absurde What the Golf? (des Danois qui n’aimaient pas le golf) sont de retour sur Apple Arcade avec What the Car?, un jeu de course de voitures tout aussi absurde.

Et comme vous pouvez vous en douter, ses créateurs n’aiment pas plus les voitures que le golf (je leur ai posé la question).

What the Car? m’a semblé plutôt rigolo, avec sa centaine d’automobiles ridicules. On peut par exemple contrôler une voiture avec des jambes, une voiture avec de grandes jambes et une voiture avec beaucoup de jambes. Comme je l’ai dit, il s’agit d’un jeu absurde.

« C’est amusant de prendre un genre connu, comme le golf et les jeux de courses, et de complètement le réinventer », m’a confié Tim Garbos, directeur créatif chez Triband.

Avant de partir, je lui ai demandé si le prochain titre du studio pouvait être une version absurde d’un jeu de construction de villes. What the SimCity?, peut-être? L’idée n’a pas semblé lui plaire. Dommage.

Disney SpellStruck

s

Disney SpellStruck. Courtoisie Apple

Le co-créateur de Words with Friends David Bettner revisite les jeux de mots avec Disney SpellStruck, une version de Scrabble plus courte, où on incarne un personnage de Disney qui possède des habiletés spéciales qui s’activent lorsqu’on arrive à placer un mot à certains endroits sur la planche.

« C’était un processus itératif. On a vraiment essayé beaucoup de choses différentes pour voir ce qui allait être amusant », note le PDG du studio Fun and Games. Dans ma partie, j’ai activé par exemple l’habileté de Tiana, qui ajoute 10 points à deux lettres déjà placées sur le jeu (on essaie alors de les réutiliser, ce que je n’ai pas été en mesure de faire avec les 6 consonnes dans mon jeu).

Je ne suis pas un grand amateur du style visuel assez enfantin du jeu, qui rappelle plus Disney Junior que Disney+, mais le résultat me semble en général quand même réussi. Un jeu de mots plus amusant que cérébral, qui se joue en quelques minutes seulement en attendant le métro.

Time Locker+

Apple Le jeu Time Locker+

Time Locker est l’un des seize nouveaux App Store Greats. Time Locker date de quelques années déjà, mais honnêtement, je ne le connaissais pas. Celui-ci rappelle les vieux jeux d’arcade comme Galaga, mais à la sauce Superhot, puisque le temps s’arrête lorsqu’on enlève son doigt de l’écran.

C’est une belle découverte.

TMNT Splintered Fate

s

TMNT Splintered Fate. Courtoisie Apple.

Le jeu qui risque de faire le plus d’éclat parmi les titres lancés ce matin est TMNT Splintered Fate, une sorte de «roguelike» dans l’univers des Tortues ninja.

Alors qu’Apple Arcade tente souvent de rejoindre le public le plus large possible avec ses jeux, TMNT Splintered Fate est plutôt un titre pour les mordus de jeux vidéo, qui offre beaucoup de niveaux de difficulté, une multitude d’habiletés à acquérir et, évidemment, quatre tortues aux armes et aux styles bien différents.

« Si tu aimes les attaques fortes et de près, tu choisis Raphaël », illustre le directeur créatif du jeu Kevin M. John, qui a passé près de deux mois avant d’écrire le scénario de TMNT Splintered Fate à lire et à regarder tout ce qui n’a jamais été produit dans cet univers.

Si vous aimez les TMNT, ou si vous appréciez les jeux comme Hades, vous risquez d’aimer TMNT Splintered Fate. J’y ai joué en mode coop sur un iPhone, mais la prochaine fois, je l’essaierai sur une console Apple TV avec une manette.