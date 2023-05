«Diet Coke Break» : la tendance TikTok qui veut que vous preniez une pause

Partager







Certains jeunes travailleurs délaissent les pauses café ou cigarette et leur préfèrent la «la pause Coke diète», si on en croit la dernière tendance sur TikTok. Si le mot-clic attire des aficionados de la boisson à l’aspartame, il est aussi utilisé pour souligner l’importance de prendre des pauses durant la journée.

On connaissait déjà l’amour des hommes d’affaires excentriques pour le Coke diète (Elon Musk en boirait huit canettes par jour), mais la boisson gazeuse semble connaître un regain de popularité chez les Gen Z et millénariaux sur TikTok.

La popularité de la #Dietcokebreak (pause Coke diète) en témoigne. Le mot-clic ayant dépassé les 14 millions de vues rassemble des vidéos où les gens se filment alors qu’ils laissent de côté leur ordinateur pour aller se chercher un grand verre de Coke diète seuls ou avec des collègues.

Certains partagent même leurs astuces pour rehausser l’expérience, en par exemple ajoutant des sachets de poudre à saveur d’agrumes ou de la crème à café dans leur Coke.

Cependant, l’intérêt principal de la pause Coke diète semble avoir moins à voir avec le contenu du gobelet que le moment où on le sirote.

Réenchanter les moments de pause

La tiktokeuse Kristen Seninger , dont la présence sur le mot-clic #Dietcokebreak est non négligeable, se filme très souvent alors qu’elle prend un moment de sa journée pour partir à la recherche de son élixir d’aspartame. Interviewée par Insider , la jeune femme de 25 ans confie qu’elle a toujours aimé le Coke diète, même avant d’avoir commencé à documenter son amour de la boisson gazeuse.

Elle explique la popularité du mot-clic par le fait qu’il encourage à apprécier «les petites choses de la vie» et à prendre une pause de la monotonie du travail pendant sa journée.

«Personne ne veut rester assis à son bureau huit heures par jour et je pense que de romancer les petites choses de la vie aide à changer de perspective», affirme-t-elle.

Sous les vidéos, les utilisateurs partagent comment le fait de prendre le temps de laisser leur travail de côté le temps d’aller se chercher une boisson rend leur journée meilleure.

Dans une économie où les emplois se précarisent depuis des décennies et où la grind culture valorise le fait de travailler sans relâche, prendre une pause peut ne pas être instinctive pour tous. Injecter un peu de magie dans des petits gestes quotidiens et en faire des occasions spéciales serait aussi une manière de faire face au stress de la pandémie, l’inflation et un contexte sociopolitique tendu selon Fortune.

Pourquoi du Coke diète?

Si l’important est surtout de prendre une pause, pourquoi alors cette tendance se concentre-t-elle sur le Coke diète ?

Si on associe plus les temps de pause au café ou aux cigarettes, l’augmentation du coût de la vie font que ces produits deviennent de plus en plus dispendieux. De plus, fumer n’est plus assez bien vu pour qu’un mot-clé du genre #smokebreak (#pauseclope) devienne viral sur TikTok.

Les boissons gazeuses, elles, demeurent très peu chères et on peut en trouver dans n’importe quel dépanneur ou chaîne de restauration rapide.

L’esprit demeure cependant le même que ces moments où on s’échange des rumeurs près de la machine à café ou on va prendre l’air avec sa cigarette: c’est une occasion de se changer les idées, de tisser des liens avec ses collègues ou de se permettre une petite gâterie pour se motiver en milieu de journée.

Même si la tendance est une excellente publicité pour Coca-Cola, la compagnie ne serait pas impliquée selon un porte-parole .

Est-ce bon pour la santé?

Le Coke diète est sucré à l’aide d’édulcorants hypocaloriques (l’aspartame et l’acésulfame-potassium) ce qui en fait une boisson au goût sucré sans sucre et qui ne contient aucune calorie.

Est-ce que ça veut dire que ces boissons sont bonnes pour la santé? Pas vraiment.

Hautement acides, elles sont mauvaises pour l’émail des dents, ce qui augmente les risques de carie et d’ érosion dentaire .

Si on boit des boissons sans sucre pour ne pas prendre de poids, c’est raté. Les édulcorants contenus dans celles-ci viennent activer des récepteurs de l’intestin qui communique au cerveau qu’on a ingéré un aliment. Cependant, on n’a consommé aucune calorie. En réaction à ce déficit calorifique, le cerveau envoie plus de signaux de faim, ce qui fait manger davantage .

Mais comme toutes les conclusions quant au surpoids, il faut considérer une myriade d’autres facteurs environnementaux et génétiques et il est impossible de faire un lien direct entre la consommation de Coke diète et des problèmes de santé.

C’est la même chose avec le Coke zero, qui est sucré de la même façon, mais dont le goût rappelle celui du Coke original. Plutôt que les bienfaits pour la santé, le goût particulier du Coke diète peut être ce qui explique sa popularité sur TikTok.

Si on s’inquiète de sa santé, une pause Coke diète n’est pas vraiment plus dommageable qu’une pause-café, et clairement pas plus qu’une pause cigarette. Travailler de longues heures sans prendre de pause est généralement plus dangereux pour votre santé qu’un grand verre de boisson gazeuse.

