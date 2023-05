Elle a payé 160 000$ pour allonger ses jambes et ainsi sauver sa vie sexuelle

Partager







Une mannequin allemande, connue pour avoir participé à Celebrity Big Brother, a récemment subi des chirurgies dans le but d'allonger ses jambes.

• À lire aussi: Une sosie de Kim Kardashian et star d’OnlyFans meurt d’un arrêt cardiaque après une chirurgie plastique

Aujourd'hui, pieds nus, Theresia Fischer mesure six pieds. Avant ces procédures, elle mesurait cinq pieds six pouces.

• À lire aussi: Une créatrice de contenu OnlyFans a lancé un GoFundMe pour se payer la poitrine volumineuse de ses rêves

La femme de 31 ans a subi deux opérations pour faire insérer des tiges de métal télescopiques dans ses jambes, ajoutant plus de cinq pouces à sa taille.

Les chirurgies lui ont coûté 124 000 dollars, mais avec les médicaments et le suivi psychologique obligatoire, sa facture s'est élevée à plus de 160 000 dollars.

La mannequin espère que sa nouvelle apparence aidera assez sa carrière pour couvrir ses frais médicaux.

Ces procédures extrêmement douloureuses sont de plus en plus populaires, surtout chez les hommes. Pour cela, un docteur doit casser le fémur et y insérer une tige extensible, qui allonge d'un millimètre par jour pendant plusieurs mois.

Le processus de guérison est très long et très pénible. Les nerfs, les muscles et autres tissus doivent s'étirer et s'ajuster.

Fischer, qui compte plus de 200 000 abonnés Instagram, a avoué qu'elle a ressenti le besoin de subir les chirurgies suite à des années d'intimidation qu'elle a subies. Malheureusement, celle-ci se poursuit toujours.

«Je suis satisfaite de mes jambes, mais je suis frappée par une nouvelle vague de haine sur le web», a-t-elle avoué à un média allemand.

Par contre, elle admet que ses nouvelles jambes ont grandement amélioré sa vie sexuelle.

«Le sexe est meilleur maintenant. Je suis devenue très flexible et je peux faire plus de choses dans le lit.»

Aussi sur le Sac de chips:

s

s