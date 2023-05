L'autoroute 50 changera de nom et deviendra l'autoroute Guy-Lafleur

Partager







THURSO | Lorsque les automobilistes emprunteront l’autoroute 50, ils pourront maintenant dire qu’ils roulent sur l’autoroute Guy-Lafleur.

La nouvelle sera officialisée jeudi matin lors d’une cérémonie d’inauguration présentée à Thurso, ville natale de l’ancienne légende du Canadien, lors du passage du premier ministre François Legault et du député de Papineau et ministre de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe.

Bien sûr, plusieurs citoyens de Thurso s'étaient déplacés pour l'occasion. On a également noté la présence de plusieurs enfants de l'école primaire de Thurso.

Photo Mathieu Boulay

Selon les règles de toponymie du Québec, il faut attendre au moins un an après le décès d’une personne pour utiliser son nom à des fins commémoratives.

Lafleur est décédé le 22 avril 2022 à l’âge de 70 ans après une longue bataille contre un cancer du poumon.

Plus de détails à venir...

