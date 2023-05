Les agents de bord se battent contre leur temps de travail non payé

Partager







Accepteriez-vous de travailler sans être payé? C'est ce que vivent les 18 500 agents de bord du Canada, qui passent de nombreuses heure au boulot sans recevoir un sou. Ils réclament un changement radical de leurs conditions de travail dans les prochaines négociations. Ils travailleraient en moyenne 35 heures chaque mois gratuitement, selon le Syndicat canadien de la fonction publique.

«C'est le terrible secret du secteur transport aérien», avoue Dominic Levasseur, qui a été agent de bord pendant 25 ans. Dorénavant, il se bat pour les conditions de travail de ses collègues, comme porte-parole francophone de la division du transport aérien du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP).

C'est que pendant les réunions avant un vol, pendant l’embarquement et durant la sortie des passagers, le personnel de bord n’est pas payé. «On est payé seulement du moment où la porte [de l'avion] est fermée, résume Dominic Levasseur. Exemple, on fait un vol Montréal-Cancún, on est payé 8h30 pour en travailler 12.»

Il était à l’aéroport de Montréal le 25 avril pour manifester avec près de 500 autres professionnels du secteur. «C'était la première fois de l’histoire que tous les syndicats s'unissaient ensemble pour dénoncer nos conditions de travail, que jusqu'à 25% de notre temps au travail n'est pas payé.»

Certains sont encore moins bien lotis. Selon Dominic Levasseur, des agents de bord travaillent gratuitement environ la moitié du temps dans des compagnies régionales qui font des vols de moins de deux heures et passent beaucoup de temps au sol entre deux trajets.

Le mois dernier, aux aéroports de Toronto, Montréal, Calgary et Vancouver, le personnel naviguant demandait d'être payé de la première à la dernière minute de travail. Le système est le même depuis plus de 60 ans.

Air Canada, Air Transat, WestJet, Sunwing...

Toutes les grandes compagnies canadiennes syndiquées ont la même méthode de rémunération. Une réalité loin de ce qu’on pourrait imaginer pour ce métier alléchant, synonyme d’escales aux quatre coins du monde.

Avec l’inflation galopante de ces derniers mois, le pouvoir d’achat des agents de bord a grandement baissé. L’économie pousse aujourd’hui les membres de la profession à taper du poing sur la table.

«L'impact est énorme sur notre qualité de vie et sur notre charge mentale. Pour un horaire mensuel de 85 heures de vol, on en travaille au moins 130. Les gens sont épuisés, fatigués et veulent être rémunérés pour le travail qu'ils font.»

Réactions des compagnies aériennes

Ce combat prendra plusieurs années car chaque compagnie aérienne a une date différente pour négocier les détails de sa convention collective en vigueur. C'est avec Air Transat que le bras de fer débute. Le processus de négociation syndicale a commencé en avril.

L’entreprise fait savoir à 24 heures qu’elle offre une rémunération conforme aux standards de l’industrie tout en rajoutant: «Nous ferons preuve d’écoute et d’ouverture lors des rencontres de négociation prévues entre les parties dans les prochains mois.»

Par courriel, Air Canada se défend: «Nous appliquons pour tous nos groupes syndiqués les conditions de la convention collective en vigueur, négociée avec l’association qui représente les employés.»

WestJet n’a pas répondu à nos sollicitations, mais son porte-parole a fait savoir dans d’autres médias que la compagnie soutient que ces conditions de travail ont été négociées de bonne foi avec le syndicat et que les salaires offerts tiennent compte des heures non payées, y compris les tâches avant et après le vol.

Il est temps que les choses changent, selon l’agent de bord Dominic Levasseur. «Les gens ont faim. Je ne les ai jamais autant entendu parler d’argent au travail.»