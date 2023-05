Sécurité dans le métro : la STM va déployer plus d'employés dès cet été

Partager







Comme nous l'écrivions récemment, le nombre d'attaques rapportées est en hausse dans le métro de Montréal depuis le début de 2022. Bien que le réseau reste un endroit généralement sécuritaire, quelques incidents violents ont particulièrement marqué les esprits et font craindre à certains de prendre le métro. La Société de transport de Montréal (STM) est sensible à ces préoccupations et a décidé de déployer du personnel pour améliorer la situation.

Dès cet été, une équipe d'une vingtaine «d'ambassadeurs de sûreté» portant un uniforme unique seront présents dans le métro pour «offrir un accompagnement, un soutien et une présence sur mesure auprès des clients et des employés», indique la STM dans un communiqué envoyé aux médias jeudi. «[N]ous sortons des sentiers battus avec la mise en place d'une nouvelle équipe d'ambassadeurs de sûreté, une première dans l'histoire du métro de Montréal», a fait savoir Marie-Claude Léonard, directrice générale de la STM.

Ces employés recevront 80 heures de formation pour les outiller à faire face à des situations comme la détection d'enjeux de sûreté, la réaction à des incidents majeurs ou encore du soutien à la clientèle. Cette équipe est inspirée de programmes déployés dans d'autres réseaux de transport ailleurs en Amérique du Nord, notamment à Los Angeles, San Francisco ou Philadelphie, indique la société de transport.

De leur côté, les constables spéciaux de la STM, qui sont déjà chargés de patrouiller le réseau, devraient avoir une vingtaine de nouveaux collègues au cours des deux prochaines années.

La STM reconnaît également que l'entretien des stations est plus difficile ces temps-ci, notamment en raison de «[l]'évolution du profil des personnes qui transitent ou se réfugient dans le réseau». Une vingtaine de nouveaux postes devraient donc être également ajoutés dès cet été du côté de l'entretien. «Il sera ainsi possible de bonifier les opérations de nettoyage dans les stations les plus affectées, particulièrement au centre-ville, de jour, de soir et de fin de semaine», écrit la STM dans son communiqué.

